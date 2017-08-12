SHINee溫流爆夜店性騷擾 20歲女報案又撤告

「SHINee」溫流稍早傳出因在夜店伸鹹豬手挨告。（圖／翻攝自dlstmxkakwldrl IG）

韓國少女時代師弟團「SHINee」隊長溫流今(12日)傳出夜店性騷擾醜聞，韓媒報導昨晚他在首爾江南區夜店中對一女兩次伸出鹹豬手，使該女憤而上警局提告，只是消息傳開不到24小時，該女又稱應是誤會撤告，稍早溫流所屬的SM娛樂證實對方已取消報案，也說溫流身為公眾人物卻傳出這類負面消息，對此深刻反省中。

稍早《Channel A》獨家報導，昨晚溫流與友人在江南區一家夜店中喝酒跳舞，因兩次對某位20多歲女子進行身體碰觸，使該女男性友人於韓國時間今早上7時20分上警局報案，控訴溫流性騷擾，溫流經過5小時問訊後，最後因該女撤告，警方便處以不起訴處分。

對此，SM娛樂發聲明表示，為慶祝朋友擔任DJ出道，溫流昨晚與友人到夜店慶祝，因喝醉狀態下才無意間碰觸到身旁女子，雙方談開後，該女也認為這是因為酒醉造成的誤會，便提出撤銷告訴，過程中溫流誠實配合警方調查，也希望其他媒體不要隨意報導推測性的文章，最後為引發外界擔心鄭重道歉。

(中時電子報)