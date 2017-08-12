東勢巷弄美食嘉年華 在地美食小吃飄香
台中市政府經濟發展局主辦「2017食在東勢•湯旅谷關」活動，系列活動「巷弄美食嘉年華」，今日在東勢客家文化園區登場，現場匯集了20間東勢在地的美食小吃；還有限量原民風DIY教學活動、客家採茶舞及曾獲104年行政院原創音樂客家語優勝獎的客家音樂頑童張聖華演出、摸彩活動等多元內容，吸引許多民眾參加。
「2017食在東勢 巷弄美食嘉年華」由經發局副局長李逸安敲響大鑼、揭開序幕！台中市東勢區形象商圈發展協會理事長吳宏斌、台中市23大商圈總召暨豐原廟東復興商圈主委吳俊和，以及各商圈代表等人都前往同樂。
李逸安表示，此次嘉年華活動讓遊客不需東奔西走，就可以品嘗到令人垂涎三尺的風味在地美食，「2017食在東勢•湯旅谷關」系列內容還包括多種消費優惠，邀請民眾來山城地區避暑旅遊，在今年暑假一起High玩山城。
經發局指出，今日活動除有20間東勢在地的美食小吃在現場展售外，還有精采的客家採茶舞、曾獲104年行政院原創音樂客家語優勝獎的客家音樂頑童張聖華演出，還安排3場次的限量原民風DIY教學活動，吸引不少家長帶著小朋友一同來體驗原民風吊飾製作，享受親子之樂。
此外，為提倡環保概念，民眾只要攜帶環保餐具品嚐展售的東勢特色巷弄美食，就贈送一組濃濃客家風情的限量精美竹筷；至服務台只要90元就能購買面額100元的限量園遊券，還送「食在東勢•湯旅谷關」摸彩券，有機會獲得谷關溫泉住宿券及加碼大獎─捷安特小型折疊腳踏車！
(中時)
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