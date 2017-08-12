菁英盃》騎單車被挖掘 永仁超級菜鳥鄭慧慈磨經驗

永仁高一鄭慧慈(紅)防守。(林宋以情攝)

永仁高一鄭慧慈。(林宋以情攝)

曾在JHBL國中籃球聯賽女甲冠軍賽創下得分、火鍋、籃板「大三元」，永仁高中鄭慧慈國中時期就打出名聲，她當年加入永仁國中籃球隊還別有番故事，是在永仁校園騎單車被時超傑發現，特地尋來的好手，上到高中繼續磨經驗。

「那時候我在教室上課上到一半，就被廣播叫到校長室。」鄭慧慈笑說，「我還以為做錯什麼事，結果看到教練。」173公分的鄭慧慈，永仁國中就在禁區討生活，但上了高中長人比比皆是，海峽盃、菁英盃頻頻「挨鍋」繳學費。

11日永仁擊敗普門，對自己表現不滿意的鄭慧慈，獨自在板凳席落淚，「就覺得自己狀況不好，心態沒辦法調整。但師母告訴我，碰到這種情況，就先冷靜處理球，抓籃板，從防守帶動進攻。」

永仁高一鄭慧慈(紅)防守陳昱潔。(林宋以情攝)

菁英盃女籃冠軍戰碰上南山，鄭慧慈進攻碰壁，但防守端對位南山180公分菜鳥陳昱潔獲教頭稱許，「盡量側身在前，不讓她拿球。」挨鍋鄭慧慈也看得開，「就是學習，要多做假動作。急停跳投能力也要快點加強。」

在時超傑眼中，鄭慧慈身體素質好，就是欠缺經驗，「她國中才開始打球，起步晚了點。國中籃下直接上沒人守得住，到高中就要多點假動作，等她開竅了會更好。」

(中時電子報)