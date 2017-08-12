菁英盃》騎單車被挖掘 永仁超級菜鳥鄭慧慈磨經驗
曾在JHBL國中籃球聯賽女甲冠軍賽創下得分、火鍋、籃板「大三元」，永仁高中鄭慧慈國中時期就打出名聲，她當年加入永仁國中籃球隊還別有番故事，是在永仁校園騎單車被時超傑發現，特地尋來的好手，上到高中繼續磨經驗。
「那時候我在教室上課上到一半，就被廣播叫到校長室。」鄭慧慈笑說，「我還以為做錯什麼事，結果看到教練。」173公分的鄭慧慈，永仁國中就在禁區討生活，但上了高中長人比比皆是，海峽盃、菁英盃頻頻「挨鍋」繳學費。
11日永仁擊敗普門，對自己表現不滿意的鄭慧慈，獨自在板凳席落淚，「就覺得自己狀況不好，心態沒辦法調整。但師母告訴我，碰到這種情況，就先冷靜處理球，抓籃板，從防守帶動進攻。」
菁英盃女籃冠軍戰碰上南山，鄭慧慈進攻碰壁，但防守端對位南山180公分菜鳥陳昱潔獲教頭稱許，「盡量側身在前，不讓她拿球。」挨鍋鄭慧慈也看得開，「就是學習，要多做假動作。急停跳投能力也要快點加強。」
在時超傑眼中，鄭慧慈身體素質好，就是欠缺經驗，「她國中才開始打球，起步晚了點。國中籃下直接上沒人守得住，到高中就要多點假動作，等她開竅了會更好。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。