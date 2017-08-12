林政賢亞冠賽扛先發？ 葉君璋：他對日韓沒問題

林政賢今年先發表現逐漸穩定，將有望成為11月亞冠賽的先發人選之一。(資料照 富邦提供)

亞冠軍將在11月開打，台灣年輕小將中，目前富邦悍將的林政賢先發表現，越來越穩定，有望成為亞冠賽的先發人選之一，富邦總教練葉君璋也極力推薦子弟兵，他說：「他是一個好的先發人選。」

林政賢今年至今出賽11場，有10場先發，共拿下2勝3負，自責分率3.53，前場賽事面對中信，還投出生涯最多的8次三振，葉總指出，他投球的水準有越來越高，加上與捕手搭配良好，所以讓他投出好表現。

主要讓年輕選手參加的亞冠賽，目前中職的本土年輕投手中，大多都以中繼為主，先發部分僅有桃猿的林樺慶與富邦的黃亦志、陳明軒與林政賢有在穩定先發出賽，都有機會成為先發人選。

葉總表示，林政賢的確有先發投手該有的特質，表現滿穩定的，加上先天的左投優勢，對上日韓應該都有不錯的壓制效果，感覺他應該可以勝任先發，但還是要由亞冠賽總教練洪一中來挑選為主。

(中時電子報)