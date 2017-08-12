人美心也美！外籍女學生動物之家當志工
就讀政治大學美國籍學生莉馨飼養一隻米克斯犬，因為非常喜歡動物，常利用假日時間到板橋動物之家擔任志工，除了可以帶狗出來奔跑玩耍，還可以幫狗狗洗澡，每次看到狗狗臉上滿足的表情及呆萌笑容，就算現在天氣再熱，一切都是值得的。
「非常喜歡狗！」莉馨說，朋友介紹下加入板橋動物之家志工隊，希望有更多的朋友們一起來，不管是台灣人或是外國人，對於寵物的愛都是一樣多，不能忘記加入志工隊的初衷，要把愛心散播給身旁所有的人，希望大家都可以一起愛護動物，讓牠們感受到愛。
動保處長陳淵泉表示，板橋動物之家臨近亞東捷運站，交通方便，不少喜愛動物的朋友都在假日呼朋引伴，一起去擔任志工，志工隊成立至今已4年，透過網路臉書號召同好，從無到有，現在每個周末至少都會有20多位志工。
經過口耳相傳，最近有不少外國人加入，外國人中有些是來台灣唸書，有的是來工作，但是都有一個共通點「喜愛動物」，所以參加志工隊，儘管離開家鄉打拼念書求職，也可以為流浪動物付出愛心。
農業局長李玟表示，812是國際青年日，鼓勵更多青年朋友一起來新北市動物之家擔任志工，讓愛心不分國界，保護動物不分你我，共同響應愛護動物從心做起。
李玟強調，毛寶貝是有生命的動物，一旦決定飼養寵物，就應該要負起照顧的所有責任，希望將「零棄養」的種子，散播在民眾心中，呼籲愛牠就要愛一輩子、養牠就要不離不棄，未來除將持續利用多元化管道推廣認養流浪犬貓，加強推動「零棄養」成為家喻戶曉、耳熟能詳的社會共識。
(中時)
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