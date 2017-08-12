屏東農會辦紅藜市集 行銷優良農產
屏東縣農會與太平洋百貨屏東店聯合舉辦「屏東農業市集．紅藜親善大使才藝表演暨產品推廣活動」，主打近年來爆紅的原住民傳統作物「紅藜」，也推廣屏東其他優良農特產。長榮百合小學小朋友擔任紅藜親善大使，讓更多人認識新興健康食品。
紅藜過去是原住民用來釀酒的酒麴原料，經工研院及農委會科學驗證分析具有高營養價值，包括蛋白質、膳食纖維以及可防癌、抗氧化的超氧歧化酶，經媒體報導後成為養生新寵兒，屏東縣這幾年亦積極在原鄉推廣種植。
活動邀請長榮百合學生擔任親善大使，6年級李睿瑜說，家裡也有種植紅藜，會拿來做粥、甜甜圈，希望可以讓更多人知道，幫部落族人行銷。王柏閎說，爸爸告訴他紅藜很營養，要多吃，他也會幫家中種的紅藜澆水。
不過紅藜因烹煮不易，縣農會也研發新產品「紅藜紅豆粥」，以青農產銷履歷的紅豆與高山紅藜結合，除了紅豆香味外還帶有紅藜的淡淡玉米鬚香氣，口感滑順綿密，甜度適中，希望創造更大產品價值。
市集12、13日2天在太平洋百貨1樓美人魚廣場舉辦，有屏東當季優良農特產外供選購。此外，民眾持太平洋吉利卡至屏東縣農會服務區，可免費領取紅豆或鳳梨風味冰棒，每日限量200份。
(中時)
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