空軍官校營區開放交通規畫凌亂 民眾等嘸接駁車敗興而歸
慶祝814空戰勝利80周年，岡山空軍官校今(12)日舉辦營區開放參觀活動，吸引超過上萬人湧入，爭睹軍機及武器裝備展示，重頭戲IDF、F-16、幻象2000及雷虎特技小組，從空中呼嘯而過，現場立即響起驚呼聲及掌聲，昨日天候不佳，雷虎部分特技取消，令不少軍機迷失望，不過，令更多人不滿的是這次交通規畫，營區大塞車、接駁車太少，因而錯過飛行秀，最後敗興而歸。
空軍官校幾乎每年都會舉辦營區開放活動，近年因颱風及飛行事故頻傳而取消，適逢空軍814筧橋空戰勝利80周年，今年即以「國防知性之旅」為題開放營區參觀，一早就有民眾陸續進場，地面展示戰機包括經國號原型機、F-16彩繪戰機，P-3C反潛機等44項武器裝備，擄獲不少鎂光燈。
由於F-16日前發生飛官夾帶麻糬上戰機一夕爆紅，不少民眾搶著合影拍照，重頭戲幻象2000、IDF戰機特技，以及雷虎小組紅、藍、白彩煙粉墨登場，令現場民眾驚呼連連。
這次戰機精彩操演雖然博得滿堂采，但今年交通規畫有失周全，惹來不小民怨，尤其接駁車次太少，從台南來的胡小姐說，一家人從早上8點就在本洲工業區排隊候車，因人潮太多，只有2輛接駁車往返接送，等到10點還上不了車，原本期待看表演，結果落空。
蕭姓民眾也說，接駁資訊很混亂，打電話都找不到空軍接待人員，最後放棄搭乘接駁車，直接前往營區卻發現路上一堆交通管制，進到營區已經錯過飛行秀，「有夠差勁」。
(中時)
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