日人逛士林夜市 被偷又遭盜刷90萬日幣
來台旅遊的日籍觀光客片野，7日跟朋友前往士林夜市吃小吃，卻遭大陸廣西來台的52歲扒手陸斌鎖定，先偷走片野的皮包，拿走裡面50萬日幣現金後，又拿著他的信用卡，先後盜刷2隻高價手機和3條金項鍊，總計損失高達90萬日幣。中正一分局警方循線追查，昨在大同區旅社，循線逮捕陸斌和他的同夥高桂禎，全案依竊盜、詐欺罪送辦。
日人片野向警方報案，表示7日跟朋友逛夜市，吃東西買單時才發現皮包被偷，3小時後又接獲銀行示警，表示信用卡被盜刷，90多萬日幣（折合台幣約252,500元）不翼而飛，片野為此心痛不已。
忠孝西路派出所所長林聖崴指出，警方調閱監視器循線追查，鎖定以觀光名義來的廣西扒竊集團，經分析後查出陸、高2人身份，昨天循線前往大同區旅社，當場逮捕又準備外出作案的2人，起獲Iphone7plus手機、金項鍊、台幣1萬9000餘元、日幣11萬7000元，現正擴大清查陸嫌涉及的其他案件。
(中時)
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