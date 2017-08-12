「每月結餘5萬」曾國城揭10年餐廳不得已收攤原因

曾國城。(本報系資料照)

知名主持人曾國城過去投資過許多餐廳，都以慘賠收場，終於靠著與好友推出乾拌麵，成功進軍泡麵市場，年收入上看2億元，徹底大翻身。然而他日前也向媒體透露過去餐廳倒閉原因，坦言每月結餘5萬，苦撐10年最後還是忍痛收攤。

曾國城過去經營「過海辣香蟹」餐廳長達10年，3年前傳出餐廳關門消息，令不少老顧客相當不捨，據聯合報報導，曾國城透露最近又接到朋友電話，詢問為何餐廳不做了？全家都會去吃，令他感動不已，無奈道出餐廳收攤原因。

曾國城坦言關店是不得已的選擇，因為自己當時負債5、6百萬，餐廳每月結餘5萬，根本不可能還債，只能忍痛關門大吉。

(中時電子報)