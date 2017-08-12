被酸「只有漂亮」 李毓芬高EQ回應：至少有優點！

李毓芬擔任「SAMPOSTAR聲寶之星－品牌大使選拔」評審。（盧禕祺攝）

李毓芬擔任「SAMPOSTAR聲寶之星－品牌大使選拔」評審。（盧禕祺攝）

李毓芬與小男孩樂團主唱米非一起擔任「SAMPOSTAR聲寶之星－品牌大使選拔」評審。（盧禕祺攝）

李毓芬與小男孩樂團主唱米非一起擔任「SAMPOSTAR聲寶之星－品牌大使選拔」評審。（盧禕祺攝）

李毓芬擔任「SAMPOSTAR聲寶之星－品牌大使選拔」評審。（盧禕祺攝）

李毓芬與小男孩樂團主唱米非擔任「SAMPOSTAR聲寶之星－品牌大使選拔」評審。（盧禕祺攝）

李毓芬擔任「SAMPOSTAR聲寶之星－品牌大使選拔」評審。（盧禕祺攝）

李毓芬12日擔任所屬宏將多利安與聲寶合作的「SAMPOSTAR聲寶之星－品牌大使選拔」評審。她透露2008年曾參加大陸選秀節目《我型我秀》受挫，被毒舌評審說：「你就是被供著、當花瓶就好了啊，別唱了吧！」評審之一的黃小琥也虧她「長得很漂亮啊」。她樂觀地說自己沒有受傷，「能被說漂亮，對我而言就是稱讚了」。

她回憶當時只是憑藉一股愛唱歌的傻勁就去參加選拔了，雖然不少評審會酸她「妳漂亮站著就好」，覺得她有如在唱KTV，但她把那些冷漠、諷刺當作幽默，因自知歌藝不佳，不是實力派唱將，所以對所有批評都虛心接受， 沒有真的受傷，「我知道自己有很多不足之處，也覺得自己怎麼這樣就敢來了！」

她自知不是實力派，所以比賽時，不自曝其短唱慢歌、飆高音，只能唱快歌，以唱跳方式取巧，拚命練舞帶動舞台的歡樂感，所以被說「只有漂亮」時，她不會因此不開心，「至少還有一個優點，所以被說漂亮也開心！」不過她在比賽中期就被淘汰。

她說，那個比賽對她來說是很大的轉捩點，改變了她的思考方式，「我去比賽是因為真的喜歡唱歌，但自己唱歌真的像唱KTV，就只是很喜歡唱而已，而不是真的帶給大家更深的東西」。經過那個轉捩點，她才覺得追求夢想和喜歡的目標要更有意義，要準備的東西更多，不是只有玩票性質，所以後來她對唱歌、表演也更有衝勁。

雖然自己曾被評審酸「當花瓶就好」、「只有漂亮」，李毓芬被問自己當評審的標準是什麼，笑說：「就是顏值要高啊！」她覺得很會唱歌、表演的人很多，但有自己的個性很重要，比賽時要凸顯出自己的不一樣，她也會從表演中看這個人的表演方式、了解這人的個性，且她不走毒舌路線，因為自己也是站在舞台上的人，能理解他們會緊張出錯，所以她給參賽者的大多是鼓勵、增加他們自信居多。

今年李毓芬電視劇及電影的工作邀約「紅不讓」，滿檔排到明年春節，她表示：「工作滿到爆的唯一休閒活動就是陪狗兒子太陽，很珍惜母子共餐的療癒時間！」她最近正如火如荼趕拍新戲《我和我的四個男人》，該劇上週首播收視不俗，飾演「林春嬌」的她這回「擺開偶包、放開演出」，讓許多觀眾眼睛一亮，驚訝她這次真的放很開！最近工作人員及同劇演員也非常融入新戲，戲裡戲外都開始習慣稱呼李毓芬「春嬌」或「嬌姐」，李毓芬常常打趣糾正大家：「什麼嬌姐，請叫我JO姐！」

(中時)