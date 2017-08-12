竹縣表揚模範父親 家屬同遊六福村

新竹縣模範父親表揚大會，12日在六福村主題遊樂園中舉辦，家屬也能入園陪同受獎者遊玩六福村。（莊旻靜攝）

為了表揚新竹縣模範父親，新竹縣政府12日在六福村主題遊樂園內的金鳳樓餐廳，表揚模範父親為家庭、社會的貢獻，不僅邀請受表揚者及家屬入園，縣府也提供喜憨兒烘焙屋竹北工作站所製作的蛋糕，以及縣內藝術家蘇燕能繪製的「松鷹護巢」，頌揚親恩的畫作。

新竹縣今年獲選模範父親一共14位及特別獎3人，分別為林礽樹、楊瀏墻、陳能弘、江國雄、湯金旺、羅文平、劉文龍、鍾展祥、朱熾棋、鍾欽生、游添勳、江為標、葉晴治、朱錦堂，其中特別獎由彭瑞城、羅居榮及余振松獲得。

縣長邱鏡淳、議長張鎮榮均出席表揚典禮，邱鏡淳也表示，今年由退休校長、藝術家蘇燕能創作「松鷹護巢」，松代表品格及長壽、鷹則是睿智、支柱等，有如父親保護兒女等寓意，此文創畫作不僅送給13鄉鎮市模範父親代表，也致贈給全縣各村里共224名模範父親。

今年模範父親表揚大會由六福村提供會場，並贊助受獎者及家屬的門票，六福村總監鄒允中也說，沾了模範父親們的光，入園人數破2萬人次，帶來大量人潮。縣議員張志弘、羅春蘭、劉良彬等人也出席表揚大會，感謝模範父親們對家庭的貢獻。

(中時)