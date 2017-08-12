東沙島太美 女士官自願留營
海巡女上士張幼慈派駐東沙島已3年，3年期間，她懷孕生子，仍自願駐守東沙，誘因就是東沙島太美麗。
根據中央社報導，東沙島自民國100年開放女性駐軍，張幼慈是第2批女性官兵，島上200位駐軍中，目前有11位女性，張幼慈的3年資歷最資深，也是島上唯一已婚女海巡及海巡媽媽。去年5月生下女兒後，張幼慈與婆婆商量，女兒由婆婆照顧，仍然繼續駐留東沙，她還準備留在島上修完碩士學位，碩士論文準備寫「海巡署東沙島人才招募」。
張幼慈表示，她從軍9年，到東沙島前，在台灣本島待過許多單位，東沙島在各項設備上不輸本島，甚至更好，人與人之間的相處更融洽與單純，國防守備勤務及島上環境是她喜歡的。
在東沙，還有一項在台灣本島享受不到的「待遇」，晚上，官兵們都會到機場跑步，張幼慈說，「跑完後，我們會躺下來，看天上的星星，東沙完全沒有光害，連銀河都看得到，這樣的生活，怎會讓人不愛。」
(中時電子報)
關鍵字：東沙島
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