東沙島太美 女士官自願留營

海巡女上士張幼慈派駐東沙島已3年，她表示：「沒有調回本島是因為已經習慣，也喜歡在島上生活及工作型態。」（圖文／中央社）

東沙島是中華民國台灣除了太平島外，沒有住民只有駐軍的離島，是台灣唯一海洋國家公園東沙環礁國家公園主要島嶼。圖為位於東沙環礁公園管理處內的東沙位置圖。（圖文／中央社）

福衛二號拍攝的東沙環礁。（圖／國研院太空中心提供）

東沙島全景。（圖／中央社）

東沙島海巡部隊官兵伙食。（圖／中央社）

東沙島海巡部隊生活環境。（圖／中央社）

東沙島位居南海最北端，是台灣海峽航道的咽喉要地。東沙群島共有三個珊瑚環礁，即東沙環礁、南衛灘環礁及北衛灘環礁。圖為在碉堡上的機砲。（圖／本報資料照片，陳麒全攝）

海巡女上士張幼慈派駐東沙島已3年，3年期間，她懷孕生子，仍自願駐守東沙，誘因就是東沙島太美麗。

根據中央社報導，東沙島自民國100年開放女性駐軍，張幼慈是第2批女性官兵，島上200位駐軍中，目前有11位女性，張幼慈的3年資歷最資深，也是島上唯一已婚女海巡及海巡媽媽。去年5月生下女兒後，張幼慈與婆婆商量，女兒由婆婆照顧，仍然繼續駐留東沙，她還準備留在島上修完碩士學位，碩士論文準備寫「海巡署東沙島人才招募」。

張幼慈表示，她從軍9年，到東沙島前，在台灣本島待過許多單位，東沙島在各項設備上不輸本島，甚至更好，人與人之間的相處更融洽與單純，國防守備勤務及島上環境是她喜歡的。

在東沙，還有一項在台灣本島享受不到的「待遇」，晚上，官兵們都會到機場跑步，張幼慈說，「跑完後，我們會躺下來，看天上的星星，東沙完全沒有光害，連銀河都看得到，這樣的生活，怎會讓人不愛。」

(中時電子報)