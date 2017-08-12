4000年前台灣首都在哪？考古學家：台東
南島民族是否發源自台灣一直是人類學家研究的重點，成大考古研究所長劉益昌12日更明確的指出，南島民族不但發源自台灣，而且當時台灣的首都就在台東，南島民族從台東帶著玉器當成信物，航向東南亞等國，4000年前的台東可能比現在還熱鬧！
劉益昌今天接受海洋台灣文教基金會的邀請，親自到台東的遺址現勘，劉益昌強調，對南島民族而言，海洋不是阻隔，而是道路，在東南亞的菲律賓、越南、泰國等地，發現3000多年前的台灣玉，證實當時的人們已經從台灣擴散出去。
劉益昌說，台灣玉的原產地在花蓮，4000年前的人們從花蓮把玉運到台東，並在現今的富山、杉原一帶成立玉器加工場，從遺址考古中發現許多玉器加工的工具、玉石廢料，證明當時的玉器加工非常興盛。
為什麼南島民族的首都會在台東？劉益昌指出，台東的黑潮、季風、沿岸流等，是台灣最適合遠距航海的起點，讓南島民族順利擴散出去，南島民族靠海維生，航行能力強，還有玉器工業的存在，都證明當時的台東就是首都。
從考古出土的文物還發現直徑約2公分的大型魚脊椎骨，證實當時的人類已經有能力航行到外海，捕抓大型魚類，海洋提供豐富的資源，讓南島民族得以繁衍壯大。
台東首都的時間為期多久？劉益昌說，大約2000年。他強調，台灣玉隨著南島民族擴散至東南亞，至今約2400年前，東南亞發展的青銅器及琉璃珠製作技術，開始擴散至台灣後，也終結台灣玉的流行，讓台東的地位逐漸沒落，而至今台灣的原住民族，仍有許多以琉璃珠、瑪瑙為裝飾品，就是受到當時的影響。
(中時)
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