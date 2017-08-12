三月浴血抵抗 八一三淞滬會戰80週年

淞滬會戰中最著名的一張照片，被轟炸後的上海與一名哭泣的嬰兒。（圖/新華社）

七七蘆溝橋事變後，時為軍事委員長的蔣中正，為改變日軍作戰方向、同時加大國際關注程度，將全國各地的部隊調往上海，準備對日本展開主動反擊。民國26年（1937）8月9日，日軍和國軍在上海虹橋機場發生衝突，兩名官兵遭機場守衛擊斃，讓日軍得以藉此向國府提出嚴苛要求，在蔣委員長嚴詞拒絕後，13日日本陸海軍沿上海北四川路、軍工路一線發動全面進攻，抗戰首場大型會戰- 淞滬會戰就此拉開序幕。

《生死地——1937淞滬抗戰實錄》（1）

為了阻擋日軍的進攻，國民政府調派大批部隊前往上海，為期3個多月的戰爭，累計投入了148個師和大量旅級部隊參加作戰，中國方面總計投入約110多萬人、日軍則有海陸軍約30萬名，加上多艘戰艦與空軍協助。此時在上海浴血作戰的國軍，除了獲完整德式裝備的中央軍部隊外，過去在內戰中互為敵人的地方軍，如川軍、粵軍、桂系等也都遠赴上海，共同投入戰場與日軍搏鬥。但投入的兵力愈多、傷亡也愈多，其中被譽為德械化程度最高的中央軍第36、87、88師和教導總隊四個師，僅僅1個月時間，耗損七成兵力和裝備，損失慘重。

堅守上海市區的國軍部隊。（圖/新華社）

隨著戰爭愈演愈烈，從9月起國軍撤出日本海軍火力圈，改為堅守上海北站、江灣等地，而上海本地民眾也在杜月笙等聞人和上海抗敵後援會鼓勵下，投入資金和補給品，並親赴各處協助搶運與救治傷兵。此時國府也改變編制，第三戰區司令由蔣中正親自兼領，改由顧祝同出任副司令、朱紹良任中央作戰司令、陳誠任左翼作戰司令，張發奎任右翼作戰司令。但受制於日軍優勢的火力，國軍仍難抵擋且不斷撤退，10月時為軍政部部長的何應欽表示，「戰事發生至今，國軍在淞滬死傷達6萬3千餘人。中國空軍損失約40架，海軍幾已被全滅。」

前往上海前線支援的國軍部隊。（圖/新華社）

淞滬會戰大略時間表。（圖/新華社）

但對於一般民眾而言，對於八一三淞滬會戰的印象，多半集中在四行倉庫與謝晉元團長身上。十月底陳誠所在的司令部失守，軍隊後撤的同時，留下第八十八師第五二四團第二營400餘人，由團附參謀謝晉元兼任代理副團長，死守蘇州河北岸的四行倉庫，好掩護大部隊向外撤退。堅守期間，一名女童軍楊惠敏從租界泳渡蘇州河，將一面12尺長的中華民國國旗送入倉庫內，隔日在倉庫頂升起國旗，也讓此事成為往後國府對國際社會的宣傳事蹟之一。死守多日後因彈盡援絕，被迫撤入英租界。

率領四百多人死守四行倉庫的謝晉元團長銅像。（圖/中新社）

在淞滬會戰中遭受攻擊的四行倉庫。（圖/新華社）

從11月開始，隨著日軍持續增兵，陸續在杭州灣北岸之全公亭、金山衛兩地登陸，上海的青浦和松江兩地遭日機轟炸，幾乎成為焦土並淪陷。此時的後退之路已部份被截斷，等國府於11月11日下撤退聲明時，位於南邊的部隊幾乎成為孤軍，苦戰3天後向後撤退，最終浦東、乃至於全市區淪陷，12日淞滬會戰結束。上海一淪陷，首當其衝的莫過於首都南京，蔣中正於15日下令遷都，國府於20日開始移駐重慶，軍政機關則移往漢口。但由於防線崩潰速度過快，加上早有奸細將南京防禦弱點告知日方，故最終南京實屬不戰而撤。

手持中華民國國旗的女童軍楊惠敏。（圖/維基百科）

上海著名景點豫園，上為會戰期間逃難民眾、下為現在承平時期。（圖/新華社）

淞滬戰役耗時3個月，國軍耗損大量兵員和輜重，總計在這場會戰中，除了中央軍外，先後各派系部隊共78個師、7個獨立旅、3個暫編旅、中央軍校教導總隊、砲兵7團、財政部稅警總團、憲兵1個團、上海市保安總團、上海市警察總隊、江蘇省保安團4個團，3隊海軍艦隊，兵力總數60萬人以上。精銳部隊如第八十七師、第八十八師以及久經訓練、裝備精良之財政部稅警總團都被全完消滅，國軍總共犧牲30多萬人。

讓戰後檢討中，多名將領如馮玉祥、李宗仁等，砲轟國府的作戰激化粗糙且錯誤百出，不斷地將國軍的血肉之軀填入上海這個大熔鐵爐，在無天險可守的城市內，成為敵人攻擊的標靶，每小時的死傷輒以千計。而薛岳與胡宗南更在回憶中批評，後期總撤退的戰略，使整個戰線完全潰散。兩人在後撤期間，身邊官兵幾乎遭到日軍追擊而全滅，薛岳甚至差點病死路邊，並讓建軍計畫完全被摧毀。但長期來說，慘痛代價換來空間移轉和國際關注，讓國府得以支撐進行長期抗戰的計畫。

(中時電子報)