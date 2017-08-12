統一獅強打蘇智傑暫別中職 明世大運報到

統一獅強打蘇智傑(中)明向世大運中華報導，前獅隊球團董事長涂忠正(右)與領隊蘇泰安，今特別致贈紅包勉勵世大運助中華隊奪佳績。(圖：統一獅球團提供)

統一獅新世代第4棒蘇智傑，將於明天向世大運中華隊報到，前獅隊球團董事長涂忠正與領隊蘇泰安，今親自到高雄澄清湖棒球場致贈紅包與平安符，預祝他世大運協助中華隊勇奪佳績。

近兩戰都拿下單場MVP的蘇智傑，本季成績打擊率3成73，全壘打12支及55分打點，各項攻擊成績亮眼，也成為獅子軍新生代第4棒。因是國家列管球員有義務接受國家隊徵召，讓他必須暫別中職，為世大運 中華隊效力。

(中時電子報)