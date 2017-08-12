注意！亂丟剩餘動物用藥品 可裁罰45萬元

新北市動保處呼籲飼主遵守獸醫醫囑按時給藥和遵守藥品使用說明，才能讓毛寶貝們得到迅速又有效的治療。（葉書宏翻攝）

動物用藥品種類百百種，飼主帶著毛寶貝就診時，總會遇到獸醫開立動物用藥品讓飼主帶回使用，然而在家要怎麼保存、使用動物用藥品才是比較好的方式呢？新北市動保處介紹常見使用規則，並呼籲飼主遵守獸醫醫囑按時給藥和遵守藥品使用說明，才能讓毛寶貝們得到迅速又有效的治療。

飼主帶回家使用的藥品常見劑型是口服藥和外用劑型，口服藥可分為液體、錠劑、肉塊、膠囊及藥粉等，而去除外寄生蟲的滴劑、治療皮膚病的藥用洗毛精和藥膏及耳藥、眼藥都是常見的外用動物用藥品類型。

開封後的口服藥品，需保存在避光避熱場所，並在1個月內服用完畢。若在天氣寒冷時使用耳藥，可能會遇到藥品凝結不易倒入藥品，略溫熱藥品到體溫，就可以輕鬆往耳朵裡點藥。飼主幫剛洗好澡的毛寶貝點外用滴劑時，仔細撥開毛髮點在頸背部的皮膚上，避免毛寶貝舔食藥品，才有最好的抗外寄生蟲的效果喔。

當毛寶貝已經治療康復，但仍剩餘一些藥品要怎麼處理呢？千萬不可以送給別人使用或直接將藥物倒入水槽或馬桶，以免藥物汙染下水道及河川增加抗藥性病菌增殖風險。

動保處表示，剩餘的藥品應該分門別類整理過期或變質變色藥品，將藥水、清洗藥罐的水及藥丸、膠囊一起裝入夾鏈袋內，跟一般廢棄物放入垃圾桶中，一起送到焚化爐中火化，而乾淨的藥袋和藥水罐可以回收再利用。

農業局長李玟表示，新北市實施零安樂、零棄養政策，也重視動物醫療福利及資源，獸醫院除了提供專業動物醫療及藥品諮詢，若有廢棄動物用藥品或針頭器材、受汙染動物屍體、殘肢及墊料、手術或驗屍廢棄物等生物醫療廢棄物，應找合格之醫療廢棄物處理業者處理。

此外，飼主若有用不完的動物用藥品，切勿隨意販賣，否則將可依違反動物用藥品管理法，可裁處9至45萬元的罰鍰。

(中時)