怕變陰宅！冷氣工墜地命危 鄰戶拒借道搶救不治
新北市蘆洲區40歲羅姓男子，昨天下午2時許在民權路一處防火巷內施做冷氣工程，疑似因身體不適跌落地面，當場失去生命跡象，警消獲報到場救援，因巷弄狹小出入不易，求助鄰戶開啟後門借道送醫遭拒，救護人員多花了15分鐘才將羅男抬出窄巷送醫，但搶救後仍宣告不治。
目睹救援過程的廖姓志工事後PO文痛批屋主「冷血」，他表示，防火巷的入口寬度不到60公分，連他進入時都要側身通過，根本無法將患者運出，而患者倒下的地方正是民宅後門，只要屋主同意就可以把患者帶出去送醫急救。
不料屋主當下竟表示「我才不要讓死人進來，這樣我的房子會變凶宅！」隨即將鐵門拉下，連警方前往敲門都不理，讓現場救護人員只能無奈徒手將患者緩慢抬出窄巷。
廖姓志工說，如果能從該名屋主的房子出去，患者或許可以多一些存活率，屋主竟然只在乎房子會不會變凶宅，「被他的冷血洗了滿臉」。
新北市消防局表示，該戶住家後門剛好在患者倒臥處，如該戶願意協助，消防人員可快速將患者經由該戶住家搬運出來儘速送醫，但住戶不願提供協助，消防隊只能設法從施工店家後方窗戶耗時耗力將患者搬運出來，由於人命寶貴，希望民眾可將心比心。
(中時)
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