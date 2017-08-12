夏日周末原民活動 賞盡太魯閣文化之美

新北市政府為讓市民們朋友們認識台灣各族群傳統文化之美，12日在板橋區浮洲橋下舉辦「太魯閣族文化活動」，讓市民朋友們在都會區也能欣賞太魯閣族文化之美，歡迎市民朋友親臨現場體驗不同的原住民族人文風情。

太魯閣族主要分佈於花蓮縣秀林鄉、萬榮鄉及少部份的卓溪鄉立山、崙山等地，目前總人口約為3萬多人，設籍新北市之族人約為2千多人，雖然人數少，但為使太魯閣族文化能正確地傳承下去，新北市太魯閣族領袖朱德明，特別返回部落至秀林鄉拜訪金清山牧師，除學習傳統部落的文化、歷史外，更將其帶回都市，傳承下去，讓都市的太魯閣族人與文化母體重新連結。

金牧師被譽為「太魯閣原鄉的傳承者」，他致力於太魯閣族歷史、文化及語言研究，並於2011年榮獲教育部推動本土教育個人貢獻獎，金牧師不僅投入族語工作，也涉及傳統歌謠及文化，希望能將太魯閣族傳統文化與語言延續下去。

本次活動除重現傳統部落文化外，也規劃一連串的太魯閣族傳統樂器木琴tatuk、口簧琴lubug及樂舞展演。口簧琴早期是為男女間傳達情意的工具、男子們相互較勁的利器以及族人們抒發情緒的一種樂器；而木琴則為男人上山打獵時，利用敲打的輕重及長短來將訊息傳回部落的工具。

會場周邊將設置一系列的文化體驗區，包含太魯閣男子擅長的射箭與陷阱製作體驗，以及太魯閣女子婚前必備的編織技藝體驗，此外，現場也有手繪的木製獵刀與山豬牙吊飾製作體驗，其中的木製獵刀是將太魯閣族盛名的銅門刀以木製方式呈現，並搭配手繪，讓市民朋友將太魯閣族文化帶回家。

原民局長楊馨怡表示，為使各族群文化均能平等發展，自105年開始，新北市政府開始推動「各原住民族群文化活動」，今年已邁入第二年，透過活動將不同族群之文化、語言、祭儀、美食及工藝等延續下去，讓市民朋友有機會認識及學習台灣原住民族16族群文化之特色，達到教育與傳承文化之功能。

(中時)