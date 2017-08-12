新北推動性平業務全國第一 桃園市府率隊取經

新北市推動性別平等業務，將性平觀念生活化，並深入各社區和家庭，以追求民眾更大的福祉，今年3月間獲得行政院4項大獎，包含金馨獎最優等、1個創新獎以及2個故事獎，桃園市政府為求性平業務精進，特地北上取經，雙方並就性平業務推動經驗進行交流。

桃園市政府由參事簡秀蓮率隊，共有30個機關派員參加，新北市政府則由秘書長許育寧領軍，包含社會局長張錦麗、人事處副處長莫永榮、秘書處副處長紀淑娟等人，以及各局處負責性平業務者均出席交流。

許育寧表示，新北市婦女占全市51％，超過一半的人口，為使市政推動更貼近民意，更重視婦女權益，新北市去年訂為性平年，推動「生活化的性平」，翻轉性別刻板印象，打破傳統性別分工，希望無論是在人身安全、工作場域、教育環境、國民運動上，能多加重視婦女的權益，今年更訂為性平精進年，要擴大實施到29區，深入各社區、家庭、各行各業場域推動，以追求市民更大的幸福。

桃園市政府參事簡秀蓮表示，新北市是桃園市的好鄰居，而且今年還獲得全國性平業務最高獎金馨獎，將性平業務落實在生活上，無論是深度、廣度，都值得標竿學習，還有一隻代表性平CEO的企鵝，因此特地率隊前來交流，桃園市政府在去年4月間，也成立全國第二個性別平等辦公室，要來全力推動性平業務。

新北市政府社會局專門委員林坤宗以「新北性平年、全府動起來」為題，簡報新北性平政策及推動機制；專員林育苡則以105年全臺首創「性平代表動物票選活動」為例，從負子蟲、海馬、犀鳥、企鵝4種動物中，經由市民票選出最具有暖爸形象的企鵝，成為性平代表，並推動一系列性平亮點方案。

林育苡並分享《新北性平年、週週幸福日》一書，將隱身在新北大街小巷中，6個橫跨多元場域的人物故事，用一週7天性平生活提案，再搭配性別統計等相關數據，介紹他們平凡但美麗的性平人生。

還有救助科股長郭宏昇以「睡在回憶裡—三重女性街友的返家之路」，敘述一名女性街友阿枝嬤（化名）就像沒有性別的軀殼，長期睡在騎樓下，徘徊在家門的周邊，卻又拒絕他人的協助，最後在霸王級的寒流下，被不屈不撓的社工苦勸才返家，因此新北市率先推動女性街友的差異化服務方案。

新北市政府社會局長張錦麗表示，藉由此次的交流活動，希望讓兩市的性平業務推動更加順利，將性平精神具體落實在為民服務的方案上。

(中時)