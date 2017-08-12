台東第一所原住民族文化實驗學校 土坂vusam小學揭幕

台東縣政府教育處推動原住民族實驗教育，第一所原住民族文化實驗學校土坂vusam文化實驗小學，12日上午揭幕，土坂vusam文化實驗小學原本是達仁鄉土坂國小，未來學校課程規劃將以土坂當地文化、藝術人文、自然生態為主，讓師生共同學習排灣文化。

土坂vusam文化實驗小學揭幕，由土坂部落耆老進行排灣族祈福儀式，祈求祖靈庇祐。未來學校課程規劃以五年祭、狩獵季、小米季、漁獵季為主題課程，教學的場域延伸至戶外，例如在山林、河流、農地、獵場、祭場及部落頭目家等，由耆老帶領著學生實作體驗並認識傳統技藝及文化。

(中時)