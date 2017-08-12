堅持無毒農產 小農「禾作」推蔬果
台南市南瀛禾作農產協會12日成立，前身為「禾作‧無毒蔬果舖」，由新農人發起，不定期舉辦義賣，並將所得捐贈給弱勢團體。近年來越來越多新農人加入農業生產力，卻在行銷農產時遇到瓶頸，南瀛禾作農產協會希望為新農人開拓銷售通路，讓消費者可有更多管道購買。
南瀛禾作農產協會理事長沈俊源表示，小農只會拚命種好農作物，但不太懂如何行銷，也缺乏銷售管道及平台。因此，禾作．無毒蔬果舖今年轉型成立協會，未來藉由協會的幫助，不僅定期舉辦小市集，每年也預計開辦2場大型市集，讓小農有更多行銷農產的機會。
禾作．無毒蔬果舖3年前由小農沈俊源、洪文生、李仁傑、施信旭、黃威翔等人聯手成立，希望分享無毒栽種、推廣精緻農業及友善大地的概念，後來陸續有其他的新農人加入，今年轉型成為南瀛禾作農產協會，目前有30位成員來自台南各地區。
沈俊源說，每位新農人種植的農作物都不只一種，像是有稻米、小番茄、玉米筍、甜玉米、小黃瓜、美濃瓜、洋香瓜、苦瓜、文旦、檸檬、蘆筍等，但大家共同的信念就是無毒栽種，也希望讓更多的消費者有一個安心選購食材的管道。
台南市南瀛禾作農產協會今日成立，同時希望招募更多會員，沈俊源表示，想加入的成員需提供農藥無檢出檢驗報告，協會將走訪產地了解生產過程，為消費者嚴格把關。
(中時)
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