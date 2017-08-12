台南長照2.0領先 再成立營新鹽水日照中心奠定基礎
台灣人口逐漸高齡化，也讓老人福利、照護機構等議題，益發受到重視，台南老年人口比率約14%，市長賴清德對長照計畫也相當有自信，稱台南長照1.0排名全台第一，2.0也是領先全台，目前台南有8個行政區已獲得中央政府核定認可為完整的長照2.0 ABC服務計畫。
南市府社會局指出，台南188萬多人口，65歲以上的長輩約有26萬，老年人口大約占全體人口的14%，經評估後，台南長照2.0預計至少需要37個A級社區整合型服務中心、64個B級複合型日間服務中心，以及262個C級巷弄照顧站。
長照2.0台南已有8個行政區的計畫獲得中央核定認可，目前有8個社區整合型服務中心、17個複合型日間服務中心與68個C級巷弄照顧站在運作，推動效率已領先其他縣市，昨日又一間日照中心在鹽水成立，市長賴清德更親自蒞臨揭牌啟用儀式。
營新鹽水日照中心是第一間由醫療機構進駐辦理的日照中心，雖是依附在鹽水區公所的老人文康中心一樓，但不會影響文康中心原本的運作，許多長輩12日也搶先到日照中心參觀環境，長者也直呼比家裡還要舒服。
揭牌儀式後，賴清德也入內參觀設備、體驗多項設施，賴清德表示，感謝鹽水區公所、營新醫院等單位的支持，讓鹽水的長輩能有優質的環境，若退休後有時間，自己也想到營新鹽水日照中心的「睏到」躺椅睏一下。此外，賴清德也在現場與一位91歲黃姓阿嬤寒暄互動。
(中時)
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