台南路邊小廣告猖獗 清潔人員撕不完
台南市路邊張貼小廣告猖獗，台南市環保局清潔人員拆除違法張貼廣告每月上萬件，強調勤查、重罰是最好遏止方式，不過開罰件數太低，每年停話處分約600件，行政罰款約200件，市區街頭電線杆不時仍見張貼的廣告紙。
違法張貼小廣告內容在市區與郊區各有不同，台南市環保局清管科分析，市區的小廣告內容主要為房仲業者賣屋，其中以中古屋或小型建案的廣告較多，郊區較多為賣田地的廣告。
台南市小廣告最猖獗的地區為永康區、東區兩處，因為兩區的房屋買賣熱絡，建案一個又一個，而成為小廣告肆虐的重災區。今天撕，明天又有人貼，執行拆除的清潔人員頭疼直呼「野火燒不盡，春風吹又生」。
台南市環保局清管科認為小廣告成本低廉，只要業者認為能夠有效宣傳，行為就很難杜絕，只能以勤查、重罰遏止。
負責拆除小廣告的是台南市環保局各區清潔區隊，分為巡查員與廣告清潔人員，每天專門清除街頭廣告紙，並依據宣傳紙上的電話，給予停話處分。另配有30餘台高壓清洗車，在各區可執行拆除水洗任務。
拆除的多，取締的少，台南市環保局今年取締小廣告業務，半年多來停話312件，開罰129件，罰款由1200元至6000元不等，金額高低視拆除難度調整。每年年底時，因應過年，都有一波大型拆除、取締行動。
除了主動拆除、停話處分，環保局稽查科也接受民眾檢舉，只要能找到違法張貼的行為人，就可對行為人開罰，環保局坦承，每年的檢舉案件數並不多，只在政府實施檢舉獎勵活動時，檢舉案件數才會增加。
(中時)
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