小廣告張貼業者抓不怕 與環保局官員鬥智

街頭小廣告業者屢抓不怕，因為多數案件找不到行為人，業者與官員互相鬥智，環保局根據電話號碼實施停話處分，業者改買人頭號碼或王八機接招，並揣摩官員的拆除頻率，假日前一晚偷偷張貼，期待延長張貼的時間。

網路上買賣房屋的資訊發達，但街頭張貼的小廣告仍是直接有效的宣傳利器，台南市幾乎所有電線杆都曾遭小廣告「蹂躪」過，放眼望去整隻電杆、每座電箱身上都有廣告紙撕毀痕跡。

台南市環保局清管科每年想不少辦法遏止違規小廣告破壞市容，業者就有辦法因應，雙方互相鬥智，「你出招，我接招」，不變的是街頭小廣告無法根絕。

台南市環保局今年已發動兩波鼓勵民眾檢舉，換取禮券，每波行動的禮券都一下子被檢舉民眾換光，活動過不久，街頭的小廣告仍死灰復燃。

市區電杆氾濫的小廣告以賣屋的仲介業者居多，大型房屋建案宣傳經費多，大多以懸掛精緻的羅馬旗作宣傳，小廣告以經費較少的中古屋販售或小型房屋建案業者為主。

屢抓屢貼，清潔人員仍不放棄，因為只要一疏於拆除，街頭的廣告紙立刻氾濫成災。定期執行拆除，還能控制小廣告的出現數量。

環保局清管科長翁崑沅表示，業者盤算公務員假日休息，通常會在放假前一晚偷偷張貼廣告紙，等到清潔人員要拆除，已經經過起碼兩天以上的假日，達到延長張貼時間的目的。

環保局稽查科目前也會派人不定時在張貼熱點埋伏，設法當場抓到違法張貼的行為人，給予開罰。

(中時)