體會運動樂趣！幼兒運動遊戲百科專書發表

新北市政府教育局舉辦「新北市幼兒運動遊戲百科專書」發表會暨健康生活講座。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局舉辦「新北市幼兒運動遊戲百科專書」發表會暨健康生活講座。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局舉辦「新北市幼兒運動遊戲百科專書」發表會暨健康生活講座，由副市長侯友宜與日本早稻田大學前橋明教授，與現場的小朋友、家長們一同操作運動遊戲，透過簡要清晰且易懂的指導用語，讓幼兒去體會運動的樂趣，同時就幼兒所面臨的生活問題進行專題演講，幫助家長成為養兒達人。

運動專書介紹培養幼兒身心健康、人格形成的各類運動。透過適應國情的翻譯與後續相關研習推廣，將促進國人接收體適能新知；且現場教保服務人員也能了解本專書精神，進而配合「幼兒園教保活動課程大綱」研發課程，增進幼兒的身體動作、用具操作、健康行動三面向的能力。

根據2013年調查指出0至6歲幼兒體重過重率已達26.7％，故新北市政府自105年推行「動健康」計畫，全民動起來，從小培養運動習慣，進而影響家人，以強健國人體魄，讓全民都能健康平安快樂。

教育部頒定的「幼兒園教保活動課程大綱」已於今年8月1日正式實施，特別明確規範身體動作與健康領域的發展課程目標，顯示出幼兒身體動作發展的重要性。幼兒園每天應規劃30分鐘以上出汗性大肌肉活動時間，安排肢體動作活動在幼兒教育上已成為明確且重要的課題。

(中時)