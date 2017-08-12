羅嘉仁復健賽測試 最快下周回一軍

羅嘉仁目前積極在二軍進行復健賽，最快下周重返一軍。(資料照 中央社記者張新偉攝)

富邦悍將投手羅嘉仁，目前已經在二軍進行復健賽，重返一軍日子將近，總教練葉君璋指出，目前應該還會讓他在投一場二軍賽事，最快下周就有機會重返一軍。

羅嘉仁2015年披上國家隊參加12強賽事後，導致右肩受傷，去年整個球季都報銷，終於在上月21日重新登上投手丘，在二軍實戰投球，目前累積4場出賽，共投4局失5分，自責分率高達11.25。

葉總回應，目前羅嘉仁的傷勢已經沒有問題，不過對於傷癒復出的投手，會讓他投超過1局看看，了解經過局與局之間的休息是否會影響，目前羅嘉仁已經在8日對統一二軍嘗試過一次，1.1局無失分，還會讓他在二軍再以這種模式出賽一場，如果沒問題，應該就有機會上到一軍。

而先發投手陳明軒今投完與桃猿的賽事後，明將到世大運報到，葉總表示，現階段牛棚跟先發輪值都還算足夠，所以應該會拿空缺來補野手，預計讓林威廷回到一軍。

(中時電子報)