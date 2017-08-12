曾經失聰 電子耳助她走出無聲世界 考進音樂班
突然間，世界變得如此安靜，彷彿走入卓別林的黑白無聲電影裡！屏東縣南州國中應屆畢業生蔡杺珆，經歷1年失聰歲月，每天活在失去最愛的音樂的日子裡，直到植入電子耳，才重回有聲的世界，今年又考取台南應用科技大學附中音樂班主修豎笛，重啟音樂人生。
幼稚園大班時，蔡杺珆的左耳先失聰，小三時，右耳也失聰，完全聽不見聲音的恐懼，就算是媽媽陪伴著，她也無法入睡。連與親愛的家人面對面，都只能靠著努力讀著唇形變化，來揣摩意思。
四處求醫無效，小三時，她還隻身赴大陸，由祖父帶著找中醫用針灸治療，但都未見起色，直至高雄長庚醫院為她植入電子耳，她的世界才又熱鬧了起來。
杺珆珍惜失而復的聲音，也更加緊學習音樂的腳步，不但錄取音樂班，未來還希望進入管弦樂團，讓所有的人都能聽見音符之美。
她12日出席高雄長庚醫院的「電子耳家族」歡聚，她彈奏「River flows in you」，琴韻悠揚，搏得滿堂采。
高雄長庚耳鼻喉科病房主任黃仲鋒表示，近年國內遺傳性聽障的新生兒約0.2%至0.3%，經早期治療，成效很好。他提醒國人，高齡化社會來臨，因老化而造成聽力減退人口增加，但是，相較於先進國家裝電子耳患者近半都是成年人，台灣僅20%到30%，顯然尚未獲大家重視。
(中時)
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