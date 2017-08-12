參與式預算 桃園龍潭美食街意象開放公民票選
桃園龍潭美食街的未來由你決定！桃園市政府青年事務局舉辦「桃園ㄟ代誌 有我也有你」龍潭美食街活化方案，透過這項參與式預算活動，讓設籍、就業、就學於龍潭的朋友，票選出龍潭美食街入口意象、鐵捲門彩繪及藝文活動等，8月12日至20日，將於桃園市龍潭區公所與龍元宮廟埕開放投票。
位於龍元路中段的龍潭美食街，日治時期為龍潭庄役場（近似為現今的公所），近年雖沒落，卻連接龍元路和南龍路，鄰近龍潭大池、龍元宮、鍾肇政文學園區，擁有地理優勢，受到不少民眾的關心。
青年去年辦理「青年行動講堂-菱潭講堂」，連結地方青年團體，共同構思於龍潭美食街辦理參與式預算的可能性，希望透過民眾參與並發揮巧思，活化龍潭美食街，改造成以藝文、文創特色的青年創業聚落。
龍潭美食街活化方案經2場住民大會，匯整出「菱潭街外貌恁靚 整形之風華再現」、「菱潭光廊」、「藝巷行行─文藝復興菱潭街」等3項方案，針對龍潭美食街入口意象、鐵捲門彩繪及藝文活動等提出建議，將開放民眾票選，決定龍潭美食街的未來發展與面貌，藉此振興龍潭美食街。
青年局指出，12日起至20日為期9天，年滿16歲的桃園市民攜帶身分證，就可在上班時間到龍潭區公所或至龍元宮廟埕，進行投票。若非設籍桃園者，攜帶工作、就學證明文件即可參與。參加投票者，將可抽獎量販店、便利商店禮券。
(中時)
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