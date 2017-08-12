累積英語能力　菲律賓成台生心儀留學國

年僅21歲的尹向偉，畢業於開平餐飲學校，為求快速提升英語能力，在高職畢業後，並為台灣考大學，直接前往菲律賓就讀斯巴達語言學校。（全球職涯發展協會提供）

前往海外語言學校就讀，累積外語能力，成為台灣學子的生涯規畫之一。（全球職涯發展協會提供）

面對愈來愈嚴重的低薪窘況，台灣年輕世代要如何從22K困境中「破繭而出」，根據人力銀行進行「2017新鮮人就業意向調查」發現，高達63%的社會新鮮人有意願轉往海外工作，為奠基語言能力，諸多青年學子多前往海外留學，但歐美高教國家學費高昂，將英文作為官方語言的菲律賓，進而成為不少台生的留學選擇國。

全球職涯發展協會舉辦的「2017全球職涯暨國際教育展」，12及13日分別在台中及台北舉行，展覽不僅提供留學諮詢，設置歐美大學學程展、加拿大打工遊學証照學程展，還舉辦菲律賓遊學展與密集英語訓練講座。

全球職涯發展協會理事長及英語專家王星威表示，一般台灣人要進入全英語工作環境，多益分數至少要750分，然而台灣的大學畢業生只有10%具有這樣的能力，代表台灣有90%的大學畢業生無法進入全球化與數位化職場，不少人會規畫前往歐美留學，已建立起英語能力，但前往歐美高教大國的留學費用高，導致不少學子或家長猶豫，同樣將英語作為官方語言的菲律賓，進而成為台灣學生的留學選擇國。

王星威說，以位於菲律賓碧瑤地區的斯巴達語言學校為例，該校採取密集式教學法，除了一星期安排60個小時的課程之外，每天早上6點半更是要求學員朗讀，且在每日早晚定時舉行兩次考試，另外再加上菲國的官方語言為英語，為適應當地生活環境，只能透過英語與當地人溝通，英語能力因此能快速提升。

年僅21歲的尹向偉，畢業於開平餐飲學校，為求快速提升英語能力，在高職畢業後，並為台灣考大學，直接前往菲律賓就讀斯巴達語言學校。

尹向偉說，他在斯巴達語言學校就讀僅6周，但採取的學習方式為密集式聽說讀寫，再加上需要透過英語與同學、老師溝通，校內幾乎沒有台灣與大陸的學生，從而讓他的英語口說能力快速進步，因此計畫明年申請到歐洲讀大學，或是在前往菲律賓進修英語。

(旺報)