世大運》選手村開村 首日約350人進駐
臺北世大運選手村12日正式開村，來自加拿大、法國和英國的代表隊搶得頭香，到下午已有19支隊伍進駐，預計首日將會有32支代表隊、約350人到選手村報到，準備迎接19日開幕起的12天賽事。
率先來台的英國代表團團長希伯特（Andrew Hibbert），則已經是第3度造訪寶島，他在選手村餐廳吃了台灣特色料理，直說台灣食物相當好吃。英國隊前年在光州世大運斬獲3金4銀4銅，排名第17。
世大運選手村目前以國外選手進駐為主，中華代表團以肩負「金庫」重任的羽球隊為例，雖然14日就要從國訓中心北上，至比賽的台北市立體育館提前適應，仍要到18日才會統一進駐選手村。
(中時電子報)
關鍵字：世大運
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