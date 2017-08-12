文旦年產值高達34億　警方成立寶柚大隊護果

警方以舞台劇說明護柚專案的執行方式與特色。（萬于甄翻攝）

誓師大會後由農民與警察共同組成的「寶柚大隊」啟動出發。（萬于甄翻攝）

麻豆文旦年產值初估達34億元，警方為保護果農心血，每年都會執行護果專案，保護果農的心血。（萬于甄攝）

台南的綠寶石文旦產地占大宗的莫過於麻豆、下營等區，今年因閏月的關係，採收時間提早在中秋節前，因此，麻豆警分局的護果專案也跟著提早，預計15日開始，昨晚警方舉辦寶柚大隊成立誓師會，更以舞台劇說明護柚專案的執行方式與特色，讓果農感到相當特別有趣。

麻豆文旦種植面積今年增至850公頃，下營約有80公頃，年產值初估達34億元，為有效保護果農辛苦種植的文旦，警方每年採收季節時，都會執行護果專案，保護果農的心血。

由於文旦柚園幅員遼闊、警力有限，麻豆警分局今年號召社區巡守隊、民防、義警、農會、柚農產銷班、里長等1500名民力，與民合作組成「寶柚大隊」，並發放門窗警報器讓農民安裝於倉庫，加強防竊。

昨晚誓師大會除展示農民自主車隊外，麻豆分局員警還特地排練生動的舞台劇，以戲劇方式宣導民眾如何防竊、防盜，讓果農都相當有感。

(中時)