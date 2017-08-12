為360萬放棄台大法律系？李茂生：只要36萬就賺到了
司法改革國是會議今(12)日在總統府進行總結會議，過程砲火隆隆，一位台南法官昨日在媒體投書，指出大學法律系是「怪獸（司法官）及其產地」。台大教授李茂生今天在臉書發文表示，就讀台大法律系都有嚴重後果，他嘲諷說「為360萬放棄臺大法律？太賺了。有36萬就可以放棄了。」
李茂生提到，讀台大法律學系畢業工作後，會有以下後果：當教授被批評成怪獸產地，當司法官被稱為恐龍，當律師被污衊為替壞人辯護的黑心人，當立法委員被幹譙到正在被罷免中，當總統…。
日前大學指考放榜，有1名楊姓學生成績本可錄取台大，他卻選填亞洲大學財經法律系，將可獲頒360萬元入學獎學金。此事在網路上引起熱議，李茂生則說，360萬放棄台大法律根本是賺到了，只要有36萬就可以放棄了。
李茂生貼文一出，底下網友意見分歧，有人說：「現在考上大學填個法律系，就被說『還沒孵化的恐龍蛋』」、「三個台大法律系的總統把國家搞成什麼樣？」不過，也有人認為「我寧可不要獎學金也要念台大法律，憑良心，法律系還是台大法律老師比較好」。
(中時電子報)
文章來源：李茂生臉書
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