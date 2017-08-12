梨山水蜜桃健走活動開跑 300人共襄盛舉

梨山「五星級」水蜜桃健走活動開跑 ，吸引300人共襄盛舉！（陳世宗翻攝）

林陵三強調，水蜜桃的故鄉在梨山，歡迎全國民眾到梨山避暑，品嘗堪稱「五星級」的梨山水蜜桃。（陳世宗翻攝）

台中水蜜桃正值盛產期，和平區公所自12日起至8月20日，展開為期9天的梨山茶暨水蜜桃行銷系列活動。首日「桃桃樂活齊步走」吸引超過300人共襄盛舉，副市長林陵三、立委何欣純及市議員蘇慶雲也一同參與，為梨山水蜜桃品質掛保證。林陵三強調，水蜜桃的故鄉在梨山，歡迎全國民眾到梨山避暑，品嘗堪稱「五星級」的梨山水蜜桃。

「水蜜桃的故鄉在梨山！」林陵三表示，全國一半以上的水蜜桃產量在梨山，每年產值約達3.5億元，梨山茶每年產值也有1.6億元，梨山因海拔高、冷度夠，水蜜桃品質很棒，現在正是盛產期，歡迎大家踴躍訂購，或親自來到梨山一邊避暑，一邊品嘗飽滿多汁的「五星級」梨山水蜜桃。

和平區公所表示，搭配暑假旅遊旺季，規畫推出梨山茶暨水蜜桃行銷推廣活動，不僅要將全國品質最好、種植面積最大的梨山水蜜桃行銷全國，也要將最香醇回甘的優質梨山茶推廣出去。

首日「第二屆桃桃樂活齊步走」健走活動，結合趣味闖關遊戲，提供健行旅客多項限量禮品，晚上開幕式由農村生活改善家政班媽媽，展示梨山在地美食及泰雅原風烤大豬等美味料理，並結合水果市集舉辦摸彩活動，消費滿300元即贈摸彩券1張，有3C產品、住宿券等超過100份贈品。

接下來，8月19日將在福壽山農場舉辦梨山品茗茶會，結合別出心裁的「奉茶儀式」、精緻茶點、花藝及古箏欣賞，讓民眾感受一場難忘的梨山春茶盛宴，歡迎民眾踴躍參加。活動詳情請洽04-23728865活動小組，或上活動官方粉絲團洽詢。

(中時)