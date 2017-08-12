拍《麻醉2》 李國毅：鬼才知道我經歷了什麼！

李國毅、孟耿如及導演蕭力修、洪伯豪出席《麻醉2》宣傳活動。（公視）

李國毅、孟耿如及導演蕭力修、洪伯豪出席《麻醉2》宣傳活動。（公視）

李國毅、孟耿如出席《麻醉2》宣傳活動。（公視）

李國毅、孟耿如出席《麻醉2》宣傳活動。（公視）

公視年度大戲《麻醉風暴》第二季將於9月9日晚間9時重磅回歸！兩位男女主角李國毅、孟耿如及導演蕭力修、洪伯豪12日特別重返《麻醉2》主要拍攝城市高雄，於MLD台鋁出席簽書會活動。李國毅劇中飾演年輕天才外科醫師熊森，他表示，拍攝時跟著醫師進出手術間、急診室實習，看遍第一線血淋淋場面，他餘悸猶存地說：「鬼才知道我經歷了什麼！」

李國毅在《麻醉2》正式開拍前，去醫院實習了快兩個月，他回憶印象最深的一幕，有一次在急診室，有個虛弱的老先生被推進來，大家幫他打點滴，護理師打了十幾針都找不到血管；最後差點被做「中央靜脈導管」，他說：「這是更侵入性、要開個洞接近心臟，我看到病人跟醫護為生命的掙扎，這是很令人起雞皮疙瘩的一幕！」

飾演醫療記者沈柔伊的孟耿如，為求真實演出，也跟著記者進出國會實習，在分秒緊湊的新聞現場寫新聞稿、做功課，她說「之前有上一些課，讓整個角色進到我的身體裡，合而為一。沈柔伊是一個很衝的記者，所以常會讓自己陷入一個危急的狀態。」她說，平常覺得記者們訪問要讓人卸下心防，獲得採訪內容，但訪問結束後又要很快速發新聞，「感覺這是一種冷靜與熱情兩面的個性，我把這部分放進角色來，讓沈柔伊有反差感」。

導演蕭力修說，《麻醉1》強調的精神是「Wake Up覺醒」，但經過這兩、三年來，觀察整個環境，希望能帶來更進⼀步的「行動」與「改變」，為個人情感關係或大至體制面做出改⾰。所以《麻醉2》的主題將會是「Never Give Up」。他也希望透過戲劇，讓觀眾體會到「努力改變現狀，都需要行動，才會有改變的契機」。

導演洪伯豪透露小秘辛，有天劇組動腦階段，他剛好穿了件有「Never Give Up」字樣上衣，他就跟蕭力修指指上衣，大家相視而笑，便決定採用這作為第二季的主題。10日活動現場，除播映《麻醉2》精華片段15分鐘讓觀眾先睹為快，也進行簽書見面會，聚集近300多位觀眾近距離與演員、導演互動，人氣爆棚！

(中時)