韓媒：南韓「去核電化」喪失競爭力

南韓《中央日報》12日報導，中國在去年與肯亞、埃及簽署了出口本國第三代核電站「華龍一號」的諒解備忘錄（MOU）。這並不是中國第一次對外出口核電站。中國核工業集團公司（CNNC）為巴基斯坦建造的恰希馬3號核反應器已經啟動運轉，4號核反應器即將竣工。使用華龍一號技術建造的卡拉奇1號、2號核反應器也在抓緊施工，工程規模達96億美元（約台幣2906億元）。此外，中國還成功拿到了羅馬尼亞和阿根廷的訂單，最近正集中拓展中東和非洲市場。

截至2010年，中國的核電政策還很消極，傾向於從法國、俄羅斯等國引進技術建造核電站，本國僅負責經營管理。但在2011年日本福島核災後，中國開始竭力研究自主核電技術，並於2012年開發出了改良型輕水反應器「ACP1000」，最後在2015年成功開發出華龍一號技術。

也正是從這時起，中國開始把目光轉向海外。專家們一致認為，在習近平力推一帶一路的背景下，中國的低價與薄利戰略發揮了巨大作用。慶熙大學核能工學係教授鄭範津說，「核電站的工程規模大，工期長」，「中國自己出資提供貸款為那些想要建設發電設施，但苦於資金不足的開發中國家建造核電站，並只收取很低利息，自然無人拒絕」。

在國內增建核電站，確保零部件供貨競爭力，也是中國核電出口的一大優勢。在核電站的數量和發電量上，中國已經超越南韓，未來兩者的差距還將進一步拉大。8月10日，世界核能協會（WNA）發布的數據顯示，中國國內運轉中的核電站共計37座，另外還有20座正在建設和40座計劃建設的核電站。在全世界正在建設的58座核電站中，中國占了1/3以上。中國政府計劃到2030年將啟動運轉的核電站規模增加到100座以上，成為世界最大的核電國家。中國這一規劃與南韓計劃叫停在建核電站的思路完全相反。而且，即便中國按規劃完成核電建設，核電占中國整體需求的比重也只有5％左右。

鄭範津指出，「中國旨在通過提高核電比重解決大氣污染問題，同時以巨大的內需為基礎，擴大核電出口，勾勒了一幅大的藍圖」。世界核能協會推測，到2030年，全球核電市場規模將達9088億美元（約台幣27兆5058億元）。

現在，全球核電市場出現了美國（發電量的33％）和法國（16％）兩強領先，俄羅斯、中國和南韓緊隨其後的格局。最近在核電站市場嶄露頭角的俄羅斯也制定了與中國類似的戰略，包括以借款方式為他國建造核電站。

美國外交期刊《外交事務》最近曾指出，俄羅斯是美國西屋電氣公司破產的最大受益國，並預測南韓在核電市場的地位將隨著去核電化政策逐漸萎縮。

南韓自主開發的第三代核電站「APR-1400」本月通過了美國核能管理委員會（NRC）設計認證的第三階段審查。法國主動放棄了審查，日本在10年前便提出了申請，但目前僅通過了第一階段審查。南韓原子能學會的相關人士說「APR-1400是全世界第三代核電站中最早成功實現商業運轉的核電站，法國的EPR和美國的AP1000等競爭對手至今還未投入商業使用」。

然而，南韓雖然擁有世界最先進的核電技術，出口卻亮起了紅燈。不少指責認為，政府的「去核電」宣言導致南韓失去了出口核電的動力。南韓2014年開發的新一代核電站APR+在事實上失去了用武之地。APR+將發電容量提升到1500兆瓦，穩定性也得到了大大提升，是APR-1400的改進型號，原計劃應用於慶北盈德天池（音）的1、2號核反應器，但政府臨時叫停了建設計劃。

其他相關技術研發活動也面臨著「歸零」的危機。南韓政府於8月9日敲定，將透過公眾討論決定是否持續進行鈉冷式快反應器（SFR）和用後核燃料處理技術——高溫處理技術（pyroprocessing）的研究工作。

但對於核電出口，政府卻表示大力支持。首爾大學原子核工學系教授徐均烈說「一邊因為擔心安全問題而叫停國內核電站建設，一邊想要說服外國購買我們的核電技術，怎麼可能呢」。

徐均烈說，「華龍一號在很大程度上模仿了南韓的APR-1400技術」，「南韓利用60年來積累的核電技術開發出第三代核電站，好不容易得到了引領市場的機會，現在卻面臨著喪失國際競爭力的危機」。

負責領導南韓自主核電開發的李炳令（音）博士說「不僅是中國大陸和俄羅斯，美國等國家都有意吸納南韓的核電站設計人才」，「如果叫停新古里5、6號核反應器的建設，南韓將為此付出昂貴的社會費用」。

(中時)