地方公民論壇貼近民意 擘劃蚵仔寮漁村發展藍圖

高市研考會與高雄大學12日舉辦公民論壇，廣邀地方民眾一起討論蚵仔寮未來擘劃藍圖。(郭韋綺攝)

你心目中的漁村是什麼樣子？高市研考會與國立高雄大學今(12)日合辦地方公民論壇，廣邀在地民眾、文史工作者、發展協會、農漁觀光社區產業等，參與討論蚵仔寮漁港的文化與產業等4大議題，多方交流匯集共識，將來蚵仔寮發展更貼近民意。

繼去年引進參與式預算於哈瑪星及駁二試辦以來，研考會持續推動公民參與計畫，今年選定蚵仔寮進行全國首次的漁村參與式規劃。

今日論壇就蚵子寮文化與產業、社區營造、海洋美學、歷史與地景4大議題進行交流，研考會副主委朱瑞成表示，蚵仔寮2012年獲十大魅力漁港魅力組第1名，是一個充滿熱情、活力與魅力的漁港，當地經過梓官區漁會十幾年的努力，打造出知名的「戀戀蚵仔寮」品牌，這次希望能更深入捲動地方公民參與能量，凝聚地方共識與向心力，擘畫未來願景藍圖。

住在蚵寮的林姓民眾說，近年漁二代返鄉築夢「蚵寮漁村小搖滾」，也喚起年輕人對家鄉蚵寮認同感，不過停辦太可惜，希望未來有機會在公部門協助下復辦。

高雄大學副校長莊寶鵰表示，高雄大學鄰近蚵仔寮，地緣關係密不可分，未來以田野調查、社區參工作坊，與蚵仔寮民眾持續討論永續營運方案，讓社區與大學緊密結合，建構出共存共榮的文化生活圈。同時，為培力地方公民參與能量將培訓志工，除帶領學員認識蚵仔寮歷史文化、空間地景、海洋文化生活圈。

(中時)