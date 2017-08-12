高市追債殺人案 3人協力棄屍
高雄追債殺人案情越趨明朗，原本主嫌柯傑雄強調獨力犯案，但警方追查發現，他第一時間殺害張姓代書後，立即打電話給黃保憲搬救兵，連同金國興三人合力棄屍，今天警方將黃、金兩人依殺人未遂、遺棄屍體、槍砲及毒品、妨礙公務等罪嫌移送法辦。
警方調查，柯嫌、黃嫌、金嫌因毒品結識，金尊稱黃為大哥。8月9日，柯嫌在前鎮草衙遊藝場狹持張男，將他一槍擊斃後，打電話給黃嫌請他救援，金嫌先駕駛休旅車載黃嫌到小港某加油站，與柯嫌會合。
黃嫌到大寮、小港交界山區勘查棄屍地點，由金嫌留守加油站看守被害人座車。半小時後，黃、金二人組開休旅車當前導，帶柯嫌開張男座車回山區，柯嫌欲把被害人拖往預定棄屍地點，但因身形瘦小，拖到一半沒力，連忙要金協助抬腳。
由於柯嫌殺害張男後，開走張男座車，將租賃車留在第一現場，原本3嫌打算回去取車，未料目睹車子被警方強行拖走，他們甚至大膽跟到草衙派出所，發現凶殺案已曝光，警方展開調查，連忙把張男座車棄置於港路橋下，三人再搭休旅車逃逸。
警方說，柯嫌相當「巴結」，自認有兄弟義氣，獨自一人扛罪，但事後警方告訴他「已經辦到哪，查到哪」，他才吐實到哪，但從頭到尾未把好麻吉黃嫌供出，只認金嫌是共犯，而金則咬出大哥黃嫌在現場，但黃嫌一概否認。
這起追債殺人案，另外衍生兩起街頭警匪駁火及麥當勞攻堅等插曲，警方共搜出5把槍枝，懷疑其中1把是凶槍，將再透過彈道比對釐清。
(中時)
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