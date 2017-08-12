籃球》NBA球星好友也來打 天王盃臥虎藏龍
邁入第2年的摩曼頓天王盃三對三籃球賽，南區預賽12日在高雄市立青少年籃球場隆重開打，今年比賽更是臥虎藏龍，就連去年曾簽史上最貴5年1.53億美元合約的灰熊後衛康利好友凱利(Jacob Kelly)都報名參賽，可說大有來頭。
目前擔任補教老師的凱利，因為娶了台灣嬌妻，已在台灣待了12個年頭，也是3個小孩的老爸，他卻擁有相當輝煌打球歷史，昔日在美國就讀高中與大學時期，曾跟不少現役NBA球星對上，康利更是他的打球好友兼鄰居。
要不是膝蓋十字韌帶斷裂，凱利或許也有機會挑戰NBA，「在我打球時印象最深刻的記憶，應是對上『閃電俠』韋德，他的身體素質太優秀了，真的很難防守。」他也表示自己9歲大的兒子，跟他一樣擁有籃球夢，或許有機會返美打球。
在結束南區預賽後，接下來首度舉辦的中區預賽，將於8月19日在台中逢甲大學舉行，北區預賽8月26日在台大體育館舊館進行，北、中、南3區各組4強隊伍晉級8月27日在台大體育館舊館舉辦的總決賽，爭搶最後冠軍誰屬。
(中時電子報)
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