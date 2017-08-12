捨棄百萬年薪 她返鄉投入在地文創為小農行銷

土生土長的大樹人黃惠珠，捨棄百萬年薪返鄉創業。(郭韋綺攝)

國立高雄第一科技大學風險管理與保險所畢業校友黃惠珠，為家鄉謀生機，獨自創辦「大樹社會企業」（簡稱大樹社企），今年甫獲教育部「大專畢業生創業服務計畫(U-start)」績優創業團隊，日前再獲台灣社會企業創新創業學會主辦的「2017TiC100社會創業競賽」社區整合獎。她自製鳳梨茶葉蛋販售，並積極參加創業競賽，然後再將數十萬創業獎金，全數投入社企營運，理由很簡單，她說：「賺了錢，才能持續推動公益服務。」

時序回推2015年夏，土生土長的大樹人黃惠珠，捨棄百萬年薪，只為搶救九曲堂火車站旁的40年台鐵宿舍，加上不忍鄉村人口外流、農業缺工嚴重，自掏腰包及奔走籌錢後，將廢置的台鐵宿舍轉型大樹文創基地，並逐步催生大樹社企，結合觀光振興、小農行銷、文創開發和就業技能培訓等。

只是，大樹社企太偏向公益性質，加上每個月固定3萬多元的租金及管銷費用，財務連連出現赤字，在入不敷出且吃力不討好的情況下，讓她一度想棄守。回想過去半年，黃惠珠幫助小農處理滯銷及過剩農產品、辦理職能訓練講座、在婦幼節免費送茶葉蛋給偏鄉小學生品嚐、鄉親也會捐贈物資請她轉送社福機構等，加上目前大樹社企只有她一人，這麼多的事情常讓黃惠珠疲於奔走。

社會企業利基於商業手法解決社會問題，畢竟要有資金挹注後企業才能生存。因緣際會下，黃惠珠將大樹農作鳳梨，帶皮果肉入鍋熬煮茶葉蛋，對外販售頗獲好評。聊到茶葉蛋，黃惠珠充滿自信：「很多人說我的茶葉蛋很『真材實料』，但其實我很納悶如何形容一顆茶葉蛋『真材實料』。」她笑說，大樹鳳梨一年四季都是產季，沒有斷貨問題，加上大樹水質甘甜，鳳梨茶葉蛋值得開發，但是熬煮過程需二天，非常耗工。

儘管吃過的消費者都讚不絕口，礙於知名度不高，加上觀光客稀少，黃惠珠無奈表示：「冬天日銷售可達百顆，但我精算過一天至少得賣出三百顆才能支付企業營運。」讓她得想辦法突破營運困境，包括推出宅配方案，或是靠消費者奔相走告。黃惠珠回想TiC100社會創業競賽的評審曾問她：「現在只讓你選擇一件事情去做，你會做什麼？」她說：「我只想專心賣鳳梨茶葉蛋，我做了這麼多事情都是不會賺錢的，只有賣茶葉蛋才能將賺得錢持續提供公益服務。」

一路給予黃惠珠協助的第一科大育成中心經理郭小萍提到，大樹社企之所以能在TiC100社會創業競賽獲評審肯定，最大的原因在於黃惠珠是用在地人的角度解決在地問題，社會企業競賽最重要解決社會問題，黃惠珠有明確擘劃大樹社企的策略，加上她生活在當在地，她認為自己有責任活絡當地經濟。郭小萍說：「第一科大致力推廣大學社會責任實踐計畫，因此積極培育對在地發展能創造價值的學生，從學校出發，協助在地產業發展。」

大樹社企門口懸掛「山寨遊客中心」，相當引人注目，已成為遊客及居民交流據點，現階段的黃惠珠依舊忙碌、依然到處奔走，她說：「不能害怕，如果你希望地方更好，就要將事情做出來」，她還說：「希望有一天，我能成立庇護工場，幫助更多需要被幫助的人。」

(中時)