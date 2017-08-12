世大運選手村開村 柯P直呼規畫到位：冷氣很棒！

中時
中國時報記者／
世大運選手村開村 柯P直呼規劃到位
媒體工作者在入口處接受警方檢查，現場擺設身分辨識系統，入村人士都先感應證件，辨識身分無誤才能入村。(陳怡誠攝)
世大運選手村開村 柯P直呼規劃到位
進出選手村在入口處接受警方檢查，攜帶飲料者須飲用一口證明無危險性才能帶入村內。(陳怡誠攝)
世大運選手村開村 柯P直呼規劃到位
台北市長柯文哲（圖）參觀選手房間，坐在床上張開雙手測量床的長度。（陳怡誠攝）
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台北市長柯文哲（見圖）12日參觀選手村內的房間，客廳檢視贈送選手的毛巾等生活用品。（陳怡誠攝）
世大運選手村開村 柯P直呼規劃到位
正值茹素的台北市長柯文哲（右）前往選手餐廳只挑素食餐點品嘗。（陳怡誠攝）
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台北市長柯文哲（見圖）前往選手村內用餐，並在戶外享用珍珠奶茶。（陳怡誠攝）
世大運選手村開村 柯P直呼規劃到位
2017台北世界大學運動會選手村12日正式開村並舉行開村儀式，喜氣洋洋的舞獅表演象徵台北世大運正式展開。（陳怡誠攝）
世大運選手村開村 柯P直呼規劃到位
柯文哲市長（中）、FISU主席Oleg Matytsin（右)、及選手村村長江漢聲舉起象徵好菜頭的蘿蔔，象徵2017台北世大運正式登場。（陳怡誠攝）
世大運選手村開村 柯P直呼規劃到位
台北市長柯文哲（見圖）12日在開村活動中以中英文雙語致詞說，「這是台灣第一座選手村，要讓各國選手賓至如歸」。（陳怡誠攝）

座落林口的台北世大運選手村12日正式開村，台北市長柯文哲於開村典禮前造訪選手村住宿區與餐廳，並在為滿足國外選手而設置的戶外「熊讚咖啡休息區」品嘗珍珠奶茶。頂著烈日的柯P也苦笑著說，不知道老外為何這麼愛曬太陽。

柯P訪視選手餐廳後，直說：「有沒有發現冷氣很棒！尤其在這個時候，23度太好了！」柯P看完住宿區與餐廳後，也覺得規畫相當到位，在選手餐廳的「台灣特色美食」區，還應媒體要求，品嘗了蔥油餅和包子。

(中時)

關鍵字：世大運選手村柯P冷氣
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