司改總結會議未討論陪審制 律師張靜怒退出
司改國是會議總結會議今（12）日舉行，台灣陪審團協會理事長、律師張靜因會議未納入討論陪審制或參審制，宣布退出司改國是會議。張靜受訪時不滿表示，籌委會根本沒有認真想要討論此議題，因此他選擇退出。
張靜抨擊，今天的會議幾個議案的表決過程，顯示議事規極端不合理與不合邏輯。他也說，不管是蔡英文總統、司法院，大家口口聲聲說人民參與審判的陪審、參審之爭，是司改的重中之重，總結會議卻沒討論餘地。
他指出，司法院明明想推動參審制，今年6月29日，籌組委員會研擬攸關參審制的法案，卻對外宣稱是「國民法官」這個新名詞；在籌委會提出此案前，全台灣沒有任何一個文獻、報章雜誌使用過「國民法官」這四個字。
張靜質疑，司法院根本是假「國民審判」之名，行參審制之實；若真的有心想討論，為什麼沒有找陪審制專家、支持者進入，「一個都沒有」！司法院擺明要把陪審制丟一邊， 他不能接受，只好選擇退出。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。