司改總結會議未討論陪審制 律師張靜怒退出

司改國是會議總結會議今（12）日舉行，台灣陪審團協會理事長、律師張靜因會議未納入討論陪審制或參審制，宣布退出司改國是會議。張靜受訪時不滿表示，籌委會根本沒有認真想要討論此議題，因此他選擇退出。

張靜抨擊，今天的會議幾個議案的表決過程，顯示議事規極端不合理與不合邏輯。他也說，不管是蔡英文總統、司法院，大家口口聲聲說人民參與審判的陪審、參審之爭，是司改的重中之重，總結會議卻沒討論餘地。

他指出，司法院明明想推動參審制，今年6月29日，籌組委員會研擬攸關參審制的法案，卻對外宣稱是「國民法官」這個新名詞；在籌委會提出此案前，全台灣沒有任何一個文獻、報章雜誌使用過「國民法官」這四個字。

張靜質疑，司法院根本是假「國民審判」之名，行參審制之實；若真的有心想討論，為什麼沒有找陪審制專家、支持者進入，「一個都沒有」！司法院擺明要把陪審制丟一邊， 他不能接受，只好選擇退出。

(中時)