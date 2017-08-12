司改國是會議總結 蔡英文提出五大落實方案 半年一次提出進度報告

司法改革國是會議12日進行總結會議，在總結會議後記者會結束之後，司改會副執行秘書林峰正（右）、司改會副召集人許宗力（中）與法務部長邱太三（左）相互握手致意。（季志翔攝）

司法國是會議總結會議，經過一天冗長會議，蔡英文總統發表最後總結，總統提出5大落實方案，她說，國是會議結束後，她會親自緊盯改革的進度。請前大法官林子儀，召集諮詢小組，將民間對司改進度的監督意見，定期向她報告，協助她掌握各界的看法、也要請司法院和行政院，要每半年一次，定期就相關改革進度提出報告，向社會說明改革的進度。

此外，蔡英文強調，「我們必須堅定，讓司法成為人民的依靠」。所以改革不能猶豫，一定要一起加油，繼續努力。會議即將結束，改革一定會往前走。

蔡英文總結致辭全文：

我要再一次感謝所有參與會議的委員們，大家在這裡辛苦了一整天。從早上到現在，我們聽到了許多精闢的見解，每一個委員的發言中，都有著深切的期許。

這是一場有意義的司改會議。不只是因為有非常多元意見的呈現，也是因為我們改變了過去的做法，邀請了過半的非法律人來參加討論，讓司法改革不會侷限於法律人的觀點，也能夠從使用者的角度出發，兼顧了人民的想法和需求。這樣的改變，才使得司法體系被徹底的體檢。

在這裡，我要跟所有在任的法官、檢察官相互勉勵、打氣。對體制內的人來說，被體檢的過程可能會令人不太舒服，覺得疲憊、覺得挫折。這一點，沒有人比我感受更深。

身為公部門的一員，領國家的薪水，我們本來就有義務，去接受批評、接受檢驗。我也相信，大多數的法官和檢察官，心中都有著對改革的期待。

做為政府的領導人，推動司法改革，我會跟司法院和法務部的同仁共同勉勵。可以改的，不要猶豫馬上去做；要花時間逐步進行的，就清楚交代步驟和期程；有困難的，也不要害怕向社會說明、跟社會對話。

我們越能夠正面迎向改革，就越能夠得到社會的理解，改變社會對司法的一些刻板印象。只要努力，我相信未來終會有一天，我們能夠讓社會相信，這個體系是值得人民信賴的。

我也要跟來自民間的委員、和所有關心司改的民眾，說幾句話。感謝你們真誠、直率的建言，各位的辛苦都不會白費。國是會議確認了司改的問題意識，也催生出許多具體的改革方案，這是各位的成果，也是整個台灣社會的成就。

我相信大家都很清楚，要動手去改變一個存在已久、盤根錯節的問題，所需要的功夫和時間，遠超過只是單純地研議。而從我們分組會議所做的決議，以及大家所關心的議題，又是如此多元、繁重，就知道從倡議到實踐，我們前面還有一段很長的路要走。

我要請大家給政府一些時間，在這一段改革的路程上，持續地發揮民間監督的力量，讓這段時間以來我們共同努力的成果，能夠化為具體的執行。

我知道，上一次的全國司法改革會議，有很多共識並沒有被落實，所以今天我聽到很多人的發言，都聚焦在「實踐」這兩個字。

沒有錯，我們並不迷信會議可以解決所有問題，真正的關鍵在於後續的行動。我是司法改革國是會議的召集人，所以我的責任也不會在此就結束。

首先，在國是會議結束後，我會親自緊盯改革的進度。我將請前大法官林子儀教授，召集一個諮詢小組，將民間對司改進度的監督意見，定期向我報告，協助我掌握各界的看法。

第二，司改的工作，橫跨五院的權責，這牽涉到跨院際的協調。做為總統，這是我的憲政責任。我會把院際協調的工作做好，協助五院做好橫向的溝通，並且掌握具體的進度。

第三，我要請司法院、行政院相關部會，不只是要堅定改革的方向，更要加大改革的力道和速度。對於達成共識、並且不需要修法的改革事項，請盡快提出可行方案來據以推動。也請行政院建立一個機制，做好跨部會工作的分工與協調。

第四，我也要請司法院和行政院，要每半年一次，定期就相關改革進度提出報告，向社會說明改革的進度。

第五，國是會議的許多議題，牽涉到國會的權責，需要和代表民意的立法委員充分對話溝通。請相關部門儘速安排向國會提出報告，充分說明。所牽涉的法律修訂，也請廣徵社會意見，讓沒有參與到國是會議的人也有機會提出意見，一旦形成共識就提出草案進入立法院審查。

最後，我要感謝所有提供意見、參與網路討論、關心司改的國人同胞，以及每一位國是會議的委員，和相關部門所有的工作同仁，你們都是司改的重要推手。

我也要特別感謝今天上午出席的貴賓，尤其是親民黨宋主席、時代力量黃主席、民國黨徐主席，他們都提出了寶貴的建議。所有政黨的參與和關心，都會是改革的後盾和資產。

司法改革，不只是制度的探討，也不只是學理的研究，它更是人民生活的一部分。所以，我們背負著很多人的期待，包括在第一線辛苦的司法工作者、犯罪被害人和家屬、以及受到司法不公對待的人，還有所有期待正義被徹底實現的國民。

我們必須堅定，讓司法成為人民的依靠。所以改革不能猶豫，我們一定要一起加油，繼續努力。會議即將結束，改革一定會往前走。謝謝大家！

(中時)