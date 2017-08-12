小聯盟與中職打者大不同 羅國華逐漸適應

羅國華加盟富邦後，目前出賽9場，自責分率10.25表現平平。(富邦提供)

富邦悍將羅國華，今年季中選秀以第三指名加盟富邦悍將，7月就馬上在一軍出賽，目前累積9場出賽，自責分率是偏高的10.57，從小聯盟來到中職，羅國華指出，目前很適應，也逐漸找回自己的身手。

羅國華從2011年就赴美加盟雙城小聯盟體系，從2012年開始在新人聯盟打拚直到2016年遭球團釋出，今年來到中職目前已經在一軍出賽近一個月，雖然成績表現平平，不過對於狀況逐漸提升感到滿意。

羅國華說，目前有慢慢找回自己該有的身手，球速也漸漸提升中，加入中職後，球隊氣氛也很好，很開心能夠來到這裡。

談到小聯盟與中職的不同，羅國華表示，小聯盟的打者力量比較強，所以幾乎看到喜歡的球都會積極揮棒，而中職主要以確實擊球為主，加上對於各投手習性打者都會去研究，所以反而覺得更強，但自己最高僅到1A，可能上面層級的又有所不同。

其中羅國華在旅美5個球季中，累積185.2局投球中，就有189次三振，K9值高達9.2，目前在中職出賽9場僅5次三振，他回應，因為自己控球還沒到最佳狀態，所以刁鑽的球路還投不太出來，期盼能夠將控球修正，找回三振功力。

(中時電子報)