曾之喬戲裡「3科考不到100分」 戲外數學只考10幾分哭一天
由曾之喬、邱勝翊（王子）主演的中視、東森週日偶像劇《稍息立正我愛你》，一推出就大受好評、觀眾熱烈迴響，上週收視穩坐冠軍。13日晚間10點即將播出第三集，劇中少曦與力正兩人的學業與數學的懸殊成績，竟跟現實生活中的曾之喬、王子實際狀況差不多，一個成績很好、一個數學很爛！
劉子千劇中飾演「小拇指老師」教數學課，顏力正（邱勝翊飾）是個用功成績好、還會熱心教同學的好學生，而鍾哥（曾之喬）就是那種打混不用功、數學超爛的學生！對照現實生活，曾之喬自爆：「以前我念書時功課其實不差，就是數學爛到爆炸！要考試前都會死背公式，然後一進考場就先把還勉強記得的公式寫在背面空白地方，才開始作答，考試時看到題目再翻到背面去看。」劇中常有上數學課的橋段，這根本讓曾之喬快要瘋掉！她痛苦笑說：「頭很痛啊！」
她透露曾因數學考太爛，只有10、20分左右，為此在學校哭了一整天、以致無法上課，最後老師終於忍不住了，還打電話給她的爸媽，安慰說「沒關係、再加油就好」！
而王子求學過程中，數學就真的很好，還會當小老師去教其他同學！以前在學校就是那種帥氣、功課又好，還算出風頭的類型。
劇中有一場大雨中的戲，拍攝當時剛好遇上寒流，劇組到林口拍攝，兩人被大雨淋濕、還要演戲、真的超級冷！曾之喬和王子冷到只要有空檔、就抱在一起取暖！劇組也貼心準備毛毯、薑茶隨時準備衝上去！《稍息立正我愛你》中視每週日晚間10點，東森戲劇台8月6日起每週日晚間8點播出。
(中時)
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