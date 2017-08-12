12位CEO發新書《平凡的力量》衝上排行榜第一。（柯宗緯攝）

今天《平凡的力量》舉辦新書發表會。（柯宗緯攝）

12位CEO發新書《平凡的力量》衝上排行榜第一。（柯宗緯攝）

高雄12位CEO，今年剛從中山大學管理學院EMBA畢業，第18屆同班校友將人生的創業和經營歷程寫成一本新書《平凡的力量》大獲好評，目前預購量已衝進下周金石堂暢銷書排行榜：非文學類第一名、財經書類第一名。今天新書發表會上，公布這項好消息。

創業沒有不經歷風險的，但要「以變迎變」，盡力控管風險，適應環境才能創造價值。這本《平凡的力量》12位中小企業創業家的故事，也在印證這個不變的生存法則，此書也是獻給國立中山大學管理學院EMBA 20週年最佳的禮物。

今天新書發表會在高雄漢來飯店舉行，會場內冠蓋雲集，包括中山大學副校長蔡秀芬、中山管院院長陳世哲、中山-同濟EMBA兩岸班主任林豪傑，以及振聯董事長曾秋聯、ART 101美髮沙龍集團執行長葉富崇、阮綜合醫院體重管理中心主任醫師宋天洲、南威法律事務所所長鄭旭廷、媽咪樂居家服務集團總經理龍耀宗、宸利實業董事長宋秉虔、百春陽建設董事長吳安衆、多聯活動策展執行長謝慧蓉、甘琳農業董事長郭鎮雄、尚青集團副總經理李秀娥、溫莎公爵董事長余勢雄、郡富科技總經理林富彬等12位CEO貴賓均親自出席，展現「中山人．一家人」的氣勢，也共同見證此一重要的歷史時刻。

包括台灣董事學會理事長許士軍、中山大學校長鄭英耀、南僑集團會長陳飛龍、全國中小企業總會榮譽理事長李成家、信義房屋董事長周俊吉、財信傳媒集團董事長謝金河等各界權威，均一致推薦這本難得的好書。

此書中，無論是用研發與創新，藉由個人的影響力把台灣活動舞台推向國際，成為國民外交典範的振聯董事長曾秋聯；或是不斷離開舒適圈，完成亞洲首例換腎後減重手術的創舉，從零開始挑戰的減重名醫宋天洲。

另外也寫道代理德國HYDAC產品，創造亞洲第一佳績的宋秉虔；以及勇於開創新局，向其他台灣蘭花業者提出資源整合計畫、增加國際市場競爭力的甘琳農業有限公司董事長郭鎮雄。他們的成功奮鬥故事，見證了台灣的經濟奇蹟。

中山大學EMBA這幾年的表現也十分亮眼。除了2016年連續3年成為全國唯一進入英國《金融時報》（Financial Times）全球百大排行榜的學校外，「中山-同濟」雙學位境外專班也匯聚了兩岸企業菁英，由該班學員組成的聯隊更在2016年的商管聯盟全國個案競賽中，連續兩年贏得了中華組華山金奬。

2016年《Cheers雜誌》「3000大企業經理人EMBA就讀意願調查」中山排名全國第三名、南部地區最想就讀之EMBA排名第一。中山E18同學將本書獻給母校，並將所有版稅收入捐給慈善機構，讓校友對學校的愛能夠延續、廣布。

(中時)