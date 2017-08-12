48歲伊能靜瘦成少女！小V臉顏值逆天

伊能靜瘦身有成，完美小V臉令人稱羨。(取自伊能靜微博)

伊能靜2014年參加金馬獎。(本報系資料照)

48歲伊能靜不僅是2個孩子的媽，還有著努力不懈的愛美精神，日前她在微博曬出多張健身照，秀出小巧瓜子臉與小蠻腰，宛如少女般的外型，成功展現她的健身成果。

伊能靜日前展現瘦身有成的好身材，彷彿少女般的凍齡外型，一點也看不出是2個孩子的媽。其實早前就有網友懷疑她是否悄悄「進廠維修」，伊能靜就否認整形，透露自己因為從小就大小臉，目前正在矯正牙齒。

伊能靜雖沒整形，但也不認為整形就等於不服老，「每個人都有選擇的權利，別人無從過問，結果他自己買單。整型跟老不老沒關係，年輕人整的更多。」也稱自己沒裝嫩也沒打針，感謝媽媽的遺傳，讓自己天生就長這樣。

(中時電子報)