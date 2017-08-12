菁英盃》南山逆轉能仁封王 許時清想拆未爆彈

南山陳又瑋切入上籃。(林宋以情攝)

悶了30分鐘，菁英盃12日高男甲組冠軍戰南山面對能仁，直到第4節才甦醒上演逆轉勝，79比74逆轉奪冠。暑期練兵階段，球員離教頭許時清標準還有一段差距，他賽後直言，「前30分鐘都在單打獨鬥，這很危險，是顆未爆彈。」

南山高中決賽碰上能仁，上半場能仁陳范博彥、谷毛唯嘉以及高承恩有裡有外，南山前3節都在後頭追趕，直到第4節球隊才猛然覺悟，打出逆轉勝。

能仁陳范博彥籃下強攻。(林宋以情攝)

迎來HBL新學年，許時清不願再與金盃飲恨，從暑假就調整球員觀念，「如果是單打獨鬥就算你用盡十分力，還是沒有實質幫助。他們沒有人想輸，但希望他們從加法變乘法。」

許時清透露，球賽後半段喊暫停沒在講戰術，「只在重複觀念，最後告訴他們，再打自己的就放棄比賽，他們才比較有覺悟。」之後赴日本福岡移訓，重點同樣在此，「國內講不聽，出國見見世面，看看日本的空手走位和導傳。」

谷毛唯嘉快攻運球突破。(林宋以情攝)

第4節吹起反攻號角，陳又瑋也自知前段流動不佳，「後面大家才比較有在動位，球也多了些導傳。」追分關鍵期，陳又瑋突破上籃得分不忘吶喊，激勵士氣，「就是一股氣，後面也互相鼓勵。」

(中時電子報)