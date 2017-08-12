板橋燒燙傷診所火警 及時疏散無傷亡

巷內診所2樓發生火警，火勢雖已撲滅，煙霧仍瀰漫整條巷子。（王揚傑攝）

今（12）日下午6時30分許，位於新北市板橋區民族路巷內的某燒燙傷診所，2樓陽台堆放的雜物不明原因燃燒，診所內的10多名醫護人員及傷患發現煙霧蔓延，立即跑出診所，所幸疏散及時，無人員傷亡。

新北市消防局獲報後，隨即派遣人車趕赴，10分鐘即將火勢控制並撲滅，燃燒面積約15坪，起火原因已在調查。

(中時)