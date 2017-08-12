富邦保送又失誤 桃猿前5局10比4領先

陳明軒今面對Lamigo桃猿，僅投3.2局就因隊友失誤，加上自己投出7次保送，失8分僅3分自責分退場。(富邦提供)

Lamigo桃猿今持續與富邦悍將交手，桃猿趁著富邦先發投手陳明軒控球不穩，加上守備發生失誤，在第4局僅靠1支安打就打下5分大局，前5局結束取得8比4領先。

此役前2局雙方都未有攻勢，3局上富邦率先以蔡友達與林旺衛的安打串聯，加上高飛犧牲打與野手選擇，攻下2分，不過下半局桃猿馬上追分，藍寅倫擊出安打後，富邦陳明軒又投出兩次保送與暴投，隨後王柏融也敲安，打下3分反超前。

第4局陳明軒控球遇亂流，單局投出4次保送，雖然讓嚴宏鈞擊出內野滾地球，但二壘手陳品捷卻發生守備失誤，讓桃猿延續攻勢，富邦換上蔡明晉接替卻被林志平擊出深遠的二壘安打，桃猿單局攻下5分大局。

第5局富邦雖靠著高國麟的全壘打追回兩分，但下半局桃猿又以3支安打，同樣添得2分，兩隊前5局結束桃猿10比4領先。

(中時電子報)