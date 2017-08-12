富邦保送又失誤 桃猿前5局10比4領先
Lamigo桃猿今持續與富邦悍將交手，桃猿趁著富邦先發投手陳明軒控球不穩，加上守備發生失誤，在第4局僅靠1支安打就打下5分大局，前5局結束取得8比4領先。
此役前2局雙方都未有攻勢，3局上富邦率先以蔡友達與林旺衛的安打串聯，加上高飛犧牲打與野手選擇，攻下2分，不過下半局桃猿馬上追分，藍寅倫擊出安打後，富邦陳明軒又投出兩次保送與暴投，隨後王柏融也敲安，打下3分反超前。
第4局陳明軒控球遇亂流，單局投出4次保送，雖然讓嚴宏鈞擊出內野滾地球，但二壘手陳品捷卻發生守備失誤，讓桃猿延續攻勢，富邦換上蔡明晉接替卻被林志平擊出深遠的二壘安打，桃猿單局攻下5分大局。
第5局富邦雖靠著高國麟的全壘打追回兩分，但下半局桃猿又以3支安打，同樣添得2分，兩隊前5局結束桃猿10比4領先。
(中時電子報)
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