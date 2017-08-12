俄逐美外交人員 川普：剛好幫我省錢
上月美國國會以壓倒性高票通過對俄羅斯等三國的制裁案之後，俄羅斯總統普丁決定先發制人，7月底搶先要求美方裁減755名駐俄外交人員。對此，美國總統川普居然表示「非常感謝」，理由是這能為美國「省下不少錢」。
普丁做出裁減美國駐俄外交人員的決定後，川普沉默了近兩周。直到本月10日，正在新澤西州享受「工作休假」的川普才向媒體表示：「就我個人而言，我非常感謝他放走一大批人，因為現在我們要付的薪水變少了」。
不少美媒發現，川普的說法和美國國務院明顯口徑不一致。上月底，國務院1名官員才回應稱，俄羅斯裁減美國外交人員數量是「令人遺憾、且非必要的行為」。
眼下川普的「通俄門」爭議尚未平息，川普此番表態可能再度招致批評，認為他對俄表現軟弱。社群網站上有使用者酸他，「我從沒見過哪位美國總統能對普丁所做的一切感到如此興高采烈。」，也有人認為，這是川普「非常蹩腳的藉口，以避免和普丁正面對抗」。俄羅斯電視台則相信，川普說話的語氣帶有一貫的嘲諷之意。
據美聯社報導，國務院預計9月1日前向俄方正式回應，而川普這番發言將不影響國務院的回應。9月1日也是俄方要求美國部分外交工作人員離境的截止時間。
(中時)
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